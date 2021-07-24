Екатерина Курочкина из Челябинской области вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в академической гребле

Екатерина Курочкина вышла в1/2 финала Олимпийского турнира. Фото федерации гребли России.

Накануне россиянки не смогли напрямую пробиться в следующую стадию турнира. Сегодня, 24 июля, в утешительном заезде в двойке парной Екатерина Курочкина и Екатерина Питимирова заняли первое место, обеспечив себе место в полуфинале Олимпийского турнира по академической гребле

Полуфинальные заезды пройдут 26 и 27 июля.

Результаты

1. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.13,77

2. Германия — 7.14,92

3. Чехия — 7.16,96

4. Китай — 7.21,93

СПРАВКА "КП"

Екатерина Курочкина (воспитанница ДЮСШ №2, Магнитогорск), выиграв отборочные соревнования получила олимпийскую лицензию. Она выступил на Олимпийских играх в разряде "двойка парная" вместе с Екатериной Питиримовой.

Екатерина Курочкина, 27 лет, мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021

Когда выступит на Олимпиаде

26, 27 июля - 06.20 и 07.40 (полуфиналы)

28, 29 июля - 05.20 и 06.10 (финалы)

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