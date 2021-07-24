Екатерина Курочкина из Челябинской области вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в академической гребле

Екатерина Курочкина вышла в1/2 финала Олимпийского турнира. Фото федерации гребли России.
Накануне россиянки не смогли напрямую пробиться в следующую стадию турнира. Сегодня, 24 июля, в утешительном заезде в двойке парной Екатерина Курочкина и Екатерина Питимирова заняли первое место, обеспечив себе место в полуфинале Олимпийского турнира по академической гребле
Полуфинальные заезды пройдут 26 и 27 июля.
Результаты
1. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.13,77
2. Германия — 7.14,92
3. Чехия — 7.16,96
4. Китай — 7.21,93
СПРАВКА "КП"
Екатерина Курочкина (воспитанница ДЮСШ №2, Магнитогорск), выиграв отборочные соревнования получила олимпийскую лицензию. Она выступил на Олимпийских играх в разряде "двойка парная" вместе с Екатериной Питиримовой.
Екатерина Курочкина, 27 лет, мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021
Когда выступит на Олимпиаде
26, 27 июля - 06.20 и 07.40 (полуфиналы)
28, 29 июля - 05.20 и 06.10 (финалы)
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