Челябинец Владимир Иванов в парном разряде турнира бадминтонистов уступил в первом матче на Олимпиаде-2020

Владимир Иванов выстйпает уже на третьей Оимпиаде. Фото соцсети.

Челябинец Владимир Иванов в парном разряде с Иваном Созоновым уступил паре из Дании - Расмуссен/Аструп - 0:2 (счет по партиям - 13:21, 18:21).

После групповой стадии начнутся матчи плей-офф. В одиночных разрядах из групп двух первых сеяных победители выйдут сразу в четвертьфинал, остальные победители подгрупп начнут с предварительного раунда плей-офф, фактически с 1/8 финала. В парных разрядах первые и вторые места в каждой группе выходят в четвертьфинал.

Владимир Иванов с Иваном Созоновым (место в мировом рейтинге - 14) в парном турнире выступят в квартете "В" также сразятся с Хироюке Эндо и Юта Ватанбе (4) из Япониии с Годвином Олофуа и Ануолувапо Опейори (50) из Нигерии.

Владимир Иванов и Иван Созонов на Олимпиаде-2016 вышли из группы, но уступили в четвертьфинале мужского парного турнира. Для иванова Олимпиада в Токио уже третья в спортивной карьере.

Отметим, что Россия завоевывала медаль в этом виде спорта только один раз - в Лондоне-2012 Нина Вислова и Валерия Сорокина выиграли "бронзу".

Подробнее об участии южноуральских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

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