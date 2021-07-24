Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт24 июля 2021 12:10

Челябинец Владимир Иванов в парном разряде турнира бадминтонистов уступил в первом матче на Олимпиаде-2020

В дуэте с Иваном Созоновым южноуралец уступил команде Дании
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Иванов выстйпает уже на третьей Оимпиаде. Фото соцсети.

Владимир Иванов выстйпает уже на третьей Оимпиаде. Фото соцсети.

Челябинец Владимир Иванов в парном разряде с Иваном Созоновым уступил паре из Дании - Расмуссен/Аструп - 0:2 (счет по партиям - 13:21, 18:21).

После групповой стадии начнутся матчи плей-офф. В одиночных разрядах из групп двух первых сеяных победители выйдут сразу в четвертьфинал, остальные победители подгрупп начнут с предварительного раунда плей-офф, фактически с 1/8 финала. В парных разрядах первые и вторые места в каждой группе выходят в четвертьфинал.

Владимир Иванов с Иваном Созоновым (место в мировом рейтинге - 14) в парном турнире выступят в квартете "В" также сразятся с Хироюке Эндо и Юта Ватанбе (4) из Япониии с Годвином Олофуа и Ануолувапо Опейори (50) из Нигерии.

Владимир Иванов и Иван Созонов на Олимпиаде-2016 вышли из группы, но уступили в четвертьфинале мужского парного турнира. Для иванова Олимпиада в Токио уже третья в спортивной карьере.

Отметим, что Россия завоевывала медаль в этом виде спорта только один раз - в Лондоне-2012 Нина Вислова и Валерия Сорокина выиграли "бронзу".

Подробнее об участии южноуральских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио — 2020 вы можете найти на портале «КП — Спорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru