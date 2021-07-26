«Это невероятный ущерб»: серебряный призера Паралимпиады из Челябинска рассказал, как у него украли пандус

Украденный пандус был сделан из лестницы, купленной в строительном магазине Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Паралимпиец Марат Романов обратился в полицию по факту кражи пандуса в пятиэтажке на ЧМЗ, где живет спортсмен. Журналист КП-Челябинск побывал в гостях у серебряного призера Паралимпиады-2014.

Пять лет назад самодельный пандус обошелся в 11,7 тыс. рублей — сумма для Марата вполне приличная.

— Это невероятный ущерб! Без пандуса никак. В нашей семье я — единственный, кто выходит из квартиры. А еще у меня подготовка в Паралимпиаде, — говорит Марат Романов.

Так выглядел пандус. Паралимпиец пользовался им пять лет. Фото: Марат Романов

Спортсмен, хоть и расстроен, но старается улыбаться и шутить. Марат живет с мамой и братом. Пожилая женщина с трудом передвигается по квартире, старший брат тоже плохо ходит. Все заботы, в том числе, покупка продуктов — на паралимпийце, который уже 25 лет передвигается на инвалидной коляске.

Пандус исчез сегодня днем, пока Марат был на работе.

— Дверь подъезда была открыта. Держалась на деревяшке. Я думал, может кто-то врача ждет, и не стал закрывать. У меня нет подозрений, кто бы это мог сделать. Пандус, к слову, держался на двух больших болтах, поэтому вору пришлось открутить их, прежде чем украсть его. Но вот куда он его денет? Разве что на металл сдаст да и только. Меня спрашивают, зачем я продолжаю здесь жить. Мол, район хулиганский. Но даже несмотря на все эти события, я люблю ЧМЗ — это потрясающий район, и живу я здесь долго. Всех знаю, все меня знают, — говорит спортсмен.

В подъезде остались перила, тоже самодельные Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Соседка баба Валя говорит, что видела вора:

— На вид лет 20 с лишним, славянской внешности, невысокого роста.

Серебряный призер сочинской Паралимпиады живет в обычном доме и любит свой район Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

СПРАВКА КП

Марат Романов родился в Челябинске 5 июня 1966 года. После окончания школы он выучился на помощника машиниста и, отслужив на флоте, устроился сталеваром на Челябинский металлургический завод.

В 1996 году попал ДТП и получил перелом позвоночника. Из-за паралича нижней части тела он оказался прикованным к инвалидной коляске. После этого он начал пробовать себя в паралимпийском спорте: занимался армрестлингом, баскетболом. Когда в мае 2007 года в Челябинске появилась команда керлингистов-колясочников, Марат Романов пришел туда.

Марат Романов — серебряный призер Паралимпийских игр-2014. трехкратный чемпион мира (2012, 2015, 2016), заслуженный мастер спорта России. Сейчас работает заместителем директора Регионального центра спортивной подготовки адаптивных видов спорта Челябинской области.

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