В Челябинске у серебряного призера Паралимпиады украли пандус

Марат Романов прикован к инвалидной коляске с 1996 года
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока наши атлеты выступают на Олимпиаде в Токио, серебряный призер Паралимпийских игр-2014, керлингист-колясочник Марат Романов столкнулся с неспортивным поведением. Сегодня, 26 июля, в пятиэтажке на ЧМЗ, где живет спортсмен, украли алюминиевый пандус.
— Я ушел на работу в 8 утра, он еще был на месте, в 16 часов позвонил брат, сказал, что уволокли пандус. Соседка говорит, слышала шум в подъезде. Я вернулся пораньше. Ждем полицию, — рассказал журналисту КП-Челябинск Марат Романов.
Самодельный пандус простоял лет пять. До этого был железный.
— Первый был короткий. Потом алюминиевый я поставил за свой счет. Сделала из того что было: купил в магазине алюминиевые лестницы, алюминиевые листы. Все с другом собрали, подогнали на месте, — вспоминает Марат Романов.
Спортсмен в растерянности: без пандуса необходимо преодолеть 9 ступенек он не в силах. Теперь приходится рассчитывать на помощь неравнодушных людей.
Паралимпиец уже обратился в правоохранительные органы. На момент разговора с журналистом КП он рассказал, что ждет приезда полицейских.
СПРАВКА КП
Марат Романов родился в Челябинске 5 июня 1966 года. После окончания школы он выучился на помощника машиниста и, отслужив на флоте, устроился сталеваром на Челябинский металлургический завод.
В 1996 году попал ДТП и получил перелом позвоночника. Из-за паралича нижней части тела он оказался прикованным к инвалидной коляске. После этого он начал пробовать себя в паралимпийском спорте: занимался армрестлингом, баскетболом. Когда в мае 2007 года в Челябинске появилась команда керлингистов-колясочников, Марат Романов пришел туда.
Марат Романов — серебряный призер Паралимпийских игр-2014. трехкратный чемпион мира (2012, 2015, 2016), заслуженный мастер спорта России. Сейчас работает заместителем директора Регионального центра спортивной подготовки адаптивных видов спорта Челябинской области.
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