Челябинскому паралимпийцу установят новый пандус взамен украденного

Старый пандус Марат Романов сделал своими руками вместе с другом Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В администрации Челябинска пообещали помочь серебряному призеру Паралимпийских игр-2014 Марату Романову, из дома которого неизвестные украли пандус. Спортсмен передвигается на инвалидной коляске и без специального устройства не может выти из дома.

К решению проблемы подключился начальник муниципального управления по физкультуре и спорту Максим Клещевников. Он рассказал, что смог привлечь внебюджетные средства для восстановления пандуса. Новую конструкцию должны установить в подъезде в ближайшие дни.

Напомним, кража в многоквартирном доме на ЧМЗ, где живет Марат Романов, произошла 26 июля. Неизвестный молодой человек открутил и унес пандус, который паралимпиец сделал своими руками.

— Это невероятный ущерб! Без пандуса никак. В нашей семье я — единственный, кто выходит из квартиры. А еще у меня подготовка в Паралимпиаде, — рассказал Марат Романов.

Украденный пандус стоил 12 тыс. рублей — для паралимпийца это значительная сумма. Челябинские полицейские ищут вора. Но в это время спортсмен не может покинуть дом, чтобы хотя бы купить продукты. Не в состоянии помочь и родственники: вместе с Маратом Романовым живут пожилая мать и брат, оба ходят с трудом, поэтому на улицу обычно выбирается только сам паралимпиец.

Смотреть видеосюжет У челябинского паралимпийца Марата Романова украли пандус

СПРАВКА КП

Марат Романов родился в Челябинске 5 июня 1966 года. После окончания школы он выучился на помощника машиниста и, отслужив на флоте, устроился сталеваром на Челябинский металлургический завод.

В 1996 году попал ДТП и получил перелом позвоночника. Из-за паралича нижней части тела он оказался прикованным к инвалидной коляске. После этого он начал пробовать себя в паралимпийском спорте: занимался армрестлингом, баскетболом. Когда в мае 2007 года в Челябинске появилась команда керлингистов-колясочников, Марат Романов пришел туда.

Марат Романов — серебряный призер Паралимпийских игр-2014. трехкратный чемпион мира (2012, 2015, 2016), заслуженный мастер спорта России. Сейчас работает заместителем директора Регионального центра спортивной подготовки адаптивных видов спорта Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru