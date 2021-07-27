Депутат-риелтор из Челябинска получила условный срок за махинации с квартирами

Алеся Субботина вины не признает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Во вторник, 27 июля, Калининский райсуд вынес приговор депутату-риелтору Алесе Субботиной. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и получила четыре года условно с испытательным сроком четыре года.

— Вину перед потерпевшими она загладила, — рассказали в пресс-службе суда.

В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск депутат заявила, что намерена обжаловать приговор.

— С решением не согласна. Считаю ситуацию политической. Как только я стала независимым депутатом — все началось. Как только стала поднимать конфликт интересов как между председателем совета [депутатов] и администрацией района, так и конфликт интересов между прокуратурой и администрацией района, первая как раз и начала «переставляла ноги» делу. Я честный человек, живу на свои доходы. Моя вина в том, что документов не сохранила, это и оказалось слабым местом. Буду обжаловать, — рассказала Алеся Субботина.

По версии следствия, она заключала договоры купли-продажи под видом займа, а затем присвоила себе две квартиры. Ущерб, нанесенный бывшим владельцам, оценивается в два миллиона рублей.

Алеся Субботина остается депутатом райсовета, ведь приговор не вступил в законную силу. Если она проиграет апелляцию, ее полномочия будут прекращены досрочно.

Напомним, Алеся Субботина шла на выборы как самовыдвиженец под эгидой улучшения экологии в Челябинске. В своем округе она победила основателя компании «Артель-С» Николая Янова — застройщика элитного поселка «Благодатово», где осенью 2015 года произошел крупный пожар. В 2019 году Янов чуть не лишился мандата из-за бизнеса в Чехии, а в прошлом году не стал переизбираться в Заксобрание и сложил полномочия депутата.

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