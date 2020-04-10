2020-04-10T14:35:12+03:00
Происшествия

Оставила людей без жилья: прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата-риелтора

Ее защитник считает, что сумма ущерба оценена неправильно
Юлия РЕУТОВА
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Алесю Субботину арестовали 11 марта. Фото: Алеся Субботина/vk.comАлесю Субботину арестовали 11 марта. Фото: Алеся Субботина/vk.com
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата райсовета Челябинска Алеси Субботиной. По версии, она незаконно приобрела две квартиры, оставив людей без единственного жилья.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, Алеся Субботина в 2011 году и 2015 году под видом договоров займа заключила договоры купли-продажи, а затем присвоила себе квартиры. Первый пострадавший взял у нее 50 тысяч рублей, а в итоге лишился имущества на 1,4 миллиона, в 2015 году Субботина, дав в долг 55 тысяч, получила жилье стоимостью 1,1 миллиона рублей.

По словам адвоката депутата Константина Акулича, размер ущерба определен на основании экспертного заключения.

— Но если эксперт оценивает ветхо-аварийное жилье без ремонта, находящееся на окраине Ленинского района Челябинска исходя из цены 42 тысяч рублей за квадратный метр, то встает вопрос о достоверности такого заключения. Отказ органов следствия в удовлетворении ходатайства защиты о проведении повторной экспертизы может свидетельствовать о тенденциозности и нарушении права на защиту, — рассуждает адвокат. — В ходе расследования следователь обязан выяснить значимые обстоятельства по делу. По делу Субботиной просто проигнорирован факт передачи Субботиной денежных средств «потерпевшим» и объем такого встречного предоставления.

Константин Акулич заявил, что намерен обратиться с ходатайством о проведении предварительного слушания по делу для постановки вопроса о возврате уголовного дела прокурору.

Алеся Субботина обвиняется в мошенничестве в крупном размере по двум эпизодам. 11 марта суд Калининского района решил применить самую строгую меру и отправить женщину в СИЗО. Позже мера пресечения была изменена. Сейчас депутат-риелтор находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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