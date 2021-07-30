Погода на август 2021 года в Челябинске: два жарких дня, грибные дожди и стабильный ветер

Когда будут жаркие дни? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний месяц лета обещает быть теплым. По прогнозам синоптиков, погода на август планируется солнечной и не особо дождливой. В начале месяца воздух прогреется до +30 °C. Так что если вы не открывали купальный сезон, у вас еще будет время. Сколько дней будет жарко? Когда ждать грибные дожди? И с какого числа для ночных прогулок придется брать куртки? Приводим прогнозы Яндекса, Погоды Майл и Гисметео.

Какая погода была в августе 13 лет подряд?

Скриншот: pogoda.mail.ru

Сервис pogoda.mail.ru сделал прогноз только до 12 августа. Самые жаркие дни придутся на 3 и 4 числа: +32-35 °C. Через пару дней погода испортится, и воздух остынет до +16.

При этом ясных дней в это время не предвидится: начало лета, скорее всего, будет пасмурным и дождливым. И со стабильным ветром со скоростью 3-5 м/с.

Погоду после 12 августа синоптики рассчитали автоматически, усреднив данные за 13 лет. Там температура стабильна: до конца лета столбики термометров продержатся на уровне 23 градусов.

А приближение осени жители сильнее всего ощутят в темное время суток. С середины августа ночи обычно холодные: +10-11°C. Так что купаться или долго гулять в это время уже не получится.

Ясно будет только 11 дней, затем — тучи и дожди

Скриншот: yandex.ru

Синоптики сервиса yandex.ru предполагают, что в среднем в августе будет +24 градуса. Жара продержится три недели, а ближе к сентябрю станет прохладнее: +18 °C.

Но духота жителей не измучает: каждый день будет ветер. Средняя скорость — 3,5 метра в секунду.

Солнечными будут лишь 11 дней. В оставшиеся две трети августа в Челябинске ожидаются тучи и дожди.

До 20 августа ночи будут теплыми: 17-18 градусов. А вот потом город начнет постепенно остывать: метеорологи прогнозируют температуры до +14.

Два жарких дня, и те в будни

Скринштот: gismeteo.ru

Данные gismeteo.ru не сильно отличаются от предыдущих прогнозов. В начале августа обещают +27-29 °C. Потом на два дня город охватят 30-градусная жара и грозы. Но уже с 6 числа температура будет колебаться от +18 до +25.

Солнечно, по прогнозам синоптиков, будут в первые два рабочих дня августа. В остальное же время небо затянут облака, и начнет накрапывать. Дождь предвещают на 11 дней — но с перерывами.

Ночные же показатели на этом сервисе другие: в первой половине месяца столбики термометров будут скакать, а вот во второй плавно снизятся от +18 до +13°C.

Если свести данные этих трех сервисов, то прогноз погоды на август 2021 года у них совпадает: в Челябинске будет пара жарких дней, а в остальное время — тепло. И еще несколько дней прольют грибные дожди, после которых в лесах вырастут белые, лисички и обабки.

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