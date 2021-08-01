Вакцина не для всех: в Челябинске начали прививать «Спутником Лайт»

Вакцину «Спутник Лайт» рекомендуют людям в возрасте от 18 до 25 лет.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В поликлинике Областной клинической больницы №2 толкучка — студенты пришли ставить новую вакцину от коронавируса. «Спутник Лайт» привезли в Челябинскую область всего пару дней назад, 18 тысяч доз распределили по региону. Рассказываем, кому можно ставить эту вакцину и каких ждать последствий.
В регион пришло 18 тысяч доз новой вакцины.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Новая вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации либо вакцинации людей младше 60 лет, которые уже перенесли ковидную инфекцию. Помимо этого ее можно ставить всем с 18 до 25 лет. Считается, что у молодых людей иммунитет формируется интенсивно, бурно, и его будет достаточно после одной дозы до полугода, — рассказала заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ОКБ №2 Анна Авладеева.
Заместитель главного врача по поликлиническим вопросам Анна Авладеева рассказала, кому подойдет эта вакцина.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Людям старше 60 лет врачи рекомендуют прививаться уже известными вакцинами. Правда, в коридоре поликлиники все же почти одна молодежь. Студенты заполняют анкеты и не сомневаются в своем выборе:
— От друзей и родственников слышал, что «Спутник Лайт» — это самый оптимальный вариант, к нему больше доверия. А вообще решил вакцинироваться, чтобы не заболеть и чтобы был допуск на учебу, потому что, я слышал, будут проверять — поделился студент Аграрного университета Андрей Николица.
Время от времени к кабинету подходят те, кто пришли на вторую вакцину «Спутника», их пока отправляют в другой кабинет. Сами медики смеются, что такой ажиотаж у них всегда. Сбоку раздается смешок — не все пациенты в это верят.
Медики напоминают, что важно носить маски.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Среди спокойных и уверенных в том, что вакцинироваться стоит, затесались и те, кто пришел к другим врачам. Один из мужчин лет 50 сначала отговаривал, потом провоцировал, но в итоге ушел, так и не надев маску.
— Я вакцину не ставлю, потому что потеряю иммунитет. Мне это знакомые медики сказали, — заявил он напоследок.
Врачи посмеиваются, такие люди к ним приходят нередко:
— Это он что антирекламу нам делает?
Его поддерживают женщины с другой лавочки. Но те, кто пришел на вакцинацию в его слова даже не вслушивались.
Перед вакцинацией задают вопросы и проверяют некоторые показатели.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пришедшие заполняют анкету, захотят по одному в кабинет, где измеряют давление и задают несколько вопросов. Также выдают справку с датой, названием вакцины и рекомендациями.
— После этого проходишь в процедурный кабинет, при тебе шприц наполняют препаратом, ставят и спрашивают самочувствие. После этого просят подождать 10 минут, не уходить. В принципе я ничего не почувствовала, когда поставили прививку, — делится впечатлениями студентка ЧелГУ Маргарита Киверник.
Маргарита и Андрей хотели вакцинироваться именно этим препаратом.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Маргарита хотела поставить именно эту вакцину, потому что она однофакторная — вторую ставить в ближайшее время не придется. А возможные последствия будут такие же, как и после обычного «Спутника». Но заместитель главного врача поясняет, что сами люди выбирать не могут:
— Выбирает всегда только врач. На данный момент, например, у нас есть в наличии три разных вакцины, мы сами подбираем человеку ту вакцину, которая ему больше подойдет.
Вскрывают ампулу и набирают препарат при пациенте.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Не обошлось и без неудач — одному парню в вакцинации в последний момент отказали. Уже когда он зашел в кабинет, выяснилось, что у молодого человека поднялась температура до 37 градусов. Ему порекомендовали поехать домой и потом обсудить возможную вакцинацию с врачом.
Где можно будет вакцинироваться в Челябинске в эти выходные, рассказываем здесь.
После вакцинации просили сразу не уходить, а немного отдохнуть.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Какую именно вакцину поставят, решают врачи.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
После вакцинации выдают соответствующую справку, а немного позже информация появляется и на Госуслугах.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Перед вакцинацией нужно заполнить анкету, сделать это можно прямо в коридоре.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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