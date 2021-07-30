Дворовое детство: тестируем детские площадки в Челябинске

Объезжаем дворы в новостройках и старых кварталах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Ух ты!», «Вот это да!», «А сюда тоже можно залезть?», «Смотрите что тут!» — это наше юное жюри оценивает детские площадки участников конкурса «Дворовое детство». Эксперты тоже не скрывают приятного удивления, но от эмоций быстро переходят к вопросам о безопасности городков, разделения зон по возрастам и финансовых затратах.

Участники конкурса «Дворовое детство» определены, но оценивать детские площадки по фотографиям не честно. В этом деле важно не только увидеть все своими глазами, но и опробовать руками и ногами — в буквальном смысле, пройтись по покрытию, проверить качели, пообщаться с жителями двора. Экспертами выступили заместитель начальника отдела перспективного развития Александра Некрасова, заместитель председателя Общественного совета при ГЖИ Евгений Федоров, редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова и, конечно, неутомимые дети.

Первый наш двор находится в ЖК «Парковый-2» на Петра Сумина, 16. Огромная площадка окружена высотками, но рассчитана она только на два дома.

— Но к нам стекаются дети со всеми микрорайона, потому что здесь уютно, — говорит старший мастер УК «Горизонты» Наталья Мякишева. — Здесь у нас баскетбольная площадка. Видите, новое покрытие привезли, скоро застелем, здесь зона для игр, там волейбольная площадка.

За ней видим дворника. Ага, значит, с чистотой все в порядке!

Дети выбегают из микроавтобуса и сразу оккупируют качели, потом карусели, песочницу. Песок в ней, кстати, сертифицированный, а значит — безопасный.

УК «Горизонты» делают все, чтобы детям на площадке было интересно. А по праздникам устраивают совместные гуляния — с музыкой, аниматорами, чтобы все соседи сдружились.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Следующая площадка в ЖК «Александровский». Она расположилась в березовой роще. Чувствуешь себя как в лесу. Кроны деревьев создают тенек от солнца. Летом это особенно важно и не только для детей, но и родителей, бабушек, которые за ними присматривают.

— Микрорайон сдали несколько лет назад, но это не значит, что все площадки остались без изменений. Мы постоянно что-то улучшаем, — говорит инженер УК «Перфект» Василий Гудз. — Все зависит от желания жильцов. Они высказывают пожелания, мы составляем смету и договариваемся.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Едем на улицу Родионова, 19 в ЖК «Ньютон».

— Вот это космос, даже ракета есть, — кричат дети и сразу бросаются изучать гигантский городок.

Эту площадку сдали около трех лет назад, здесь все новое. Застройщик продумал все до мелочей. Покрытие с звездами, подъезды в домах выкрашены в космический цвет — все соответствует заданной теме.

При входе на площадку сделано красивое озеленение, включается автоматический полив.

— У нас сделано разделение зон по возрастам, здесь малыши, здесь дети постарше, а всех вместе объединяют общие игры от Клуба Ньютон», — рассказывает управляющая домами Антонина Федотова.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дальше мы едем во двор на Богдана Хмельницкого, 9. Этот старый двор с домами сталинской постройки, с множеством деревьев, тихий, спокойный.

А вот площадка нас приятно удивила. Установлены стильные качели-гнездо, есть игровой комплекс, песочница, скамейки. Вдали виднеется баскетбольная площадка.

— По технике безопасности она должна быть огорожена, мы пробовали, разные конструкции, но все они не выдерживают ударов мяча, поэтому пошли на удорожание проекта и сделали хорошее металлическое ограждение, на века, — показывает генеральный директор ООО «Доверие «Стальное» Дмитрий Ашмарин.

Смутила мусорная площадка, разделяющая двор. Но оказалось, что она здесь расположена исторически и перенести ее сложно.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, с такой же проблемой столкнулись и жильцы дома на Новороссийской, 88 в Ленинском районе. Здесь ТСЖ «Наш двор», поэтому все вопросы жильцы решают сообща. Подумали и увеличили высоту стен, ограждающую контейнерную площадку. Если бы нам не сказали, что там мусорка, ни за что бы не догадались — ни запаха, ни разлетающихся отходов.

— В этом дворе вся душа наших жильцов, все относятся с заботой. Например, Наталья Николаевна Рыкова увлекается цветами, она помогла красиво оформить клубку, возле подъезда сделала сад с каменной речкой, — объясняет председатель правления ТСЖ «Наш двор» Антонина Пономарева.

Когда-то двор был типичным — с железными качелями, радугой, покрашенной во много слоев краски. А на месте клумбы стояли гаражи. Но однажды жители решили, что пора благоустроить пространство, в котором они живут. Так появились беседка для отдыха, скамейка, с которой через арку можно любоваться озером Смолино.

А позже жильцы добились от депутатов помощи на создание воркаут-площадки, чтобы подростки тоже были заняты делом и любили гулять во дворе, проводить время с пользой.

Наше детское жюри оценило все игровые комплексы, а мы сфотографировались с дворовым псом — сделанным из металлических конструкций.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Следуем во двор на Дзержинского, 82 в ЖК Finkino. Здесь есть где разгуляться. Огромный двор и без машин. По периметру высажены деревья.

— Это у нас Аллея семьи, — говорит директор ГУК F5 Евгений Коробейников. — Жильцы высаживают деревья и ставят таблички с фамилией.

Пока мы осматриваем озеленение, дети где-то играют. Можно не волноваться, во дворе безопасно.

В конце площадки установлены тренажеры, чтобы дети и взрослые могли тренироваться прямо во дворе.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Следующий по плану двор в новостройке — в ЖК «Ярославский» на Толбухина, 5. Нас встречает директор УК «Никс» Никита Горбунов. Он показывает искусственный холм, по которому любят бегать подростки, большой игровой комплекс и огромную «паутину» — по такой могут лазать и дети, и взрослые.

Дома сдали три года назад. Но площадку постоянно улучшают. Так, возле стильных беседок высадили вьющийся виноград, чтобы было ощущение сада.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дети не успели обойти всю площадку, устали, но впереди у нас еще один двор — в ЖК «Башня Свободы» на улице Свободы, 77. Двором это сложно назвать — скорее, летняя терраса в переходе между высотками.

— Внизу находится парковка, а это пространство мы задействовали под площадку. Интересно, что на этом уровне не слышно шума города, и это большой плюс, — объясняет Илья Савинов.

У детей усталость как рукой сняло. Игровых комплексов не много, но таких мы в других дворах не видели. По периметру высажены растения, за ними ухаживает садовник. Наверху зона для взрослых — садовые качели, скамейки — идеально место для релакса и селфи.

В башне есть и зимняя детская площадка. В этот игровой комплекс дети могут приходить, когда на улице идет дождь или холодно. Постоянно проводятся мастер-классы. Например, недавно одна из мам решила поделиться знаниями чешского языка.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще один участник конкурса «Двор будущего» в ЖК «Ньютон». Пока он существует только в проекте, но в нем учтены все замечания наших экспертов, которые они отметили по итогам объезда дворов. В площадке много игровых элементов, которые развивают воображение детей через игру, сделаны зоны для малышей, детей среднего возраста и подростков. Есть даже «зона мудрецов», где можно будет поиграть в шахматы или шашки. Покрытие площадки будет из разных материалов, чтобы дети развивали тактильные ощущения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Татьяна Малышева, руководитель «Новой детской компании»:

— Я думала, что будет больше старых дворов, потому что их благоустраивать сложнее. В новостройках, конечно, все новое. Но конкурс показал, как много зависит от ответственности управляющих компаний, участия жильцов. Сегодня рынок предлагает игровые комплексы на любой вкус. В нашей компании огромный ассортимент для благоустройства детских площадок. Постоянно выпускаются новые линейки. Сейчас в тренде игровые комплексы из натурального дерева, популярны качели-гнездо. И здесь речь уже не просто о времяпрепровождении ребенка во дворе, а о его развитии. Те же качели помогают ребятам сдружиться, потому что в них могут сидеть одновременно несколько человек. Много элементов на развитие ловкости, мышления, фантазии. Главное, чтобы оборудование было сертифицированным и безопасным. Наша компания готова брать проекты «под ключ» — от изготовления оборудования до его установки и гарантийного обслуживания.