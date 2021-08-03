Ватерполистки из Челябинской области в составе сборной России вышли в полуфинал Олимпиады 2020

Евгения Головина, Эльвина Каримова и Мария Берснева вышли в 1/2 финала Олимпиады 2020. Фото соцсети.

Перед началом четвертьфинала специалисты отдавали предпочтение сборной Австралии. Соперницы сборной России вышли из своей довольно сильной группы со второго места, наша команда с третьего. При этом Россия боролась не в самой сильной группе. Смущало и то, что россиянки довольно много пропускали: в победном матче с Китаем — 18:17, в проигрышном с американками — 5:18 и успешном с Японией — 20:16. А еще была ничья с Венгрией — 10:10. Кроме того, российские ватерполистки довольно много удалялись, позволяя соперницам поражать свои ворота.

Что касается регалий, то и Австралия и Россия уже имели довольно серьезные титулы. Россиянки в 2000, 2004 и 2016 становились бронзовыми призерами Олимпийских игр. Тогда в составе сборной страны также играли воспитанницы златоустовской «Уралочки» — Софья Конух, Юлия Петрова, Татьяна Петрова, Мария Королева, Екатерина Салимова, Екатерина Шишова, Наталья Шепелина, Анастасия Зубкова, Ольга Горбунова и Эльвина Каримова. Для Каримовой Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере. А для Марии Берсневой и Евгении Головиной это олимпийский дебют.

Австралийки тоже имеют богатый опыт выступления на Олимпиадах. В 2010 году в Сиднее — «золото», в 2008 (Пекин) и 2012 (Лондон) — «бронза». На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Австралии не дотянулась до медалей — шестое место.

Перед началом матча с австралийками уже было ясно — победитель этого матча встретиться в полуфинале со сборной США.

После первого периода в матче с командой Австралии Россия вела со счетом 4:2. В середине второго отрезка мы снова впереди — 5:3. Австралия сокращает счет до минимума — 5:4, но наши девчата снова выходят вперед с перевесом в два мяча — 6:4.

В третьем периоде игрок златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Мария Берснева доводит преимущество россиянок до трех мячей — 7:4. Но к концу третьего периода цифры на табло застывают на счете 8:6 в пользу России (снова отрыв в два мяча).

Заключительный четвертый период получился самым драматичным. За 20 секунд до сирены Австралия сокращает преимущество до одного мяча — 8:9, но россиянки сохранили победный счет. Итог — 9:8 в пользу сборной России.

5 августа в ½ финала Россия сыграет со сборной США.

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