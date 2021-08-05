Как часто менять тормозные колодки

Своевременная замена тормозных колодок — обязательное условие для безопасной эксплуатации любого современного автомобиля. Доверить эту ответственную процедуру предлагают автоцентру «Чешский дом».

Зачем менять колодки?

Колодки — важная часть тормозной системы автомобиля. Именно за счет трения тормозных колодок об тормозные диски энергия движения автомобиля погашается. Зачастую во время резкого торможения автомобиля температура этих сопряженных узлов мгновенно нагревается до 270 градусов. Из-за таких высоких температур не рекомендуется в сырую погоду резко тормозить, так как это приведет к деформации тормозного диска.

Резкое остужение диска в воде деформирует металл, что приводит в дальнейшем к вибрациям при торможении. При таком явлении как вибрация при торможении необходимо будет уже менять тормозные колодки и диски одновременно в паре. Так как трение является основной силой торможения, естественно, что колодки стираются и приходят в негодность. На некоторых колодках стоят специальные пластины, которые при критическом износе начинают издавать специфический звук. При таком неестественном звуке однозначно надо ехать в автосервис.

Как часто следует менять колодки?

Износ тормозных колодок, в основном, зависит от качества материала, стиля езды водителя и массы автомобиля. Чем тяжелее автомобиль и быстрее водитель ездит, тем больший колодок и дисков будет при торможении. И наоборот: чем равномернее езда водителя, тем меньше подвергаются износу колодки на авто.

Обычно тормозные колодки служат от 25 до 50 тысяч км пробега на различных авто и условиях эксплуатации. При замене колодок желательно смазать направляющие тормозного суппорта специальной белой смазкой, так как они закипают и не дают равномерного сжатия и разжимания колодок. Часто при закипании элементов тормозной системы тормозная колодка начинает неравномерно стираться, что приводит к быстрому износу колодки.

Официальный дилерский автоцентр ŠKODA «Чешский дом» по ул. Братьев Кашириных, 126/1 поможет в данной ситуации, если вы решили поменять тормозные колодки. Записаться на сервис вы можете по телефону: (351) 211-43-00.

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