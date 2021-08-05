«Ущерб 7 миллионов»: бизнесмен Алексей Денисенко о последствиях пожара в его отеле на Увильдах, в который ударила молния

Пожар потушили к часу ночи. Фото: Алексей Денисенко

Возгорание произошло накануне вечером, 4 августа, во время грозы молния ударила в крышу частного дома на берегу озера Увильды. По данным МЧС, горела площадь в 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

— От удара молнии загорелась крыша, утеплитель и несущие балки, — рассказал «Комсомольской правде» владелец дома, депутат ЗСО и директор по развитию «Юничел» Алексей Денисенко. — Первые пожарные приехали через 20 минут, потом подъехало усиление, к часу ночи локализовали пожар, но пара экипажей дежурили до утра, чтобы пресечь возгорания, МЧС сработало на пятерку.

На момент пожара в доме находились шесть семей и три сотрудника, которые выносили ценные вещи. Сейчас их переселили в санаторий «Увильды». Ущерб Алексей Денисенко оценивает в 7 млн рублей. Имущество не было застраховано, также бизнесмен планировал установить громоотвод, но не успел.

— Постараюсь восстановить за три месяца. Основной ущерб нанесен тем, что залили много воды, частично повреждены конструкции, которые надо полностью демонтировать, а для этого нужна спецтехника. Из этого все должны сделать выводы: не надо пренебрегать безопасностью, в том числе громоотводами. Ирония судьбы в том, что их должны были устанавливать на следующей неделе. Второй момент — страховать.

фото: Алексей Денисенко

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