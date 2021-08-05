Ватерполистки Челябинской области сыграют в матче за «бронзу» в составе сборной России на Олимпиаде 2020

Златоустовские ватерполистки сыграют в матче за "бронзу" на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото соцсети.

Ватерполистки Челябинской области выступили на Олимпиаде в Токио и теперь сыграют в матче за «бронзу» в составе сборной России. 5 августа был решающий матч за выход в финал Олимпийского турнира. А еще матч-реванш, ведь на групповом этапе россиянки ничего не смогли поделать с американками, уступив с разгромным счетом 5:18. Зато в ¼ финала сборная России в тяжелейшем поединке сумела одолеть сборную Австралии — 9:8.

НАЧАЛО ЗА НАМИ

Американки — фавориты турнира, на пути к полуфиналу не смогли справиться с тактически подготовленной Венгрией (9:10). Но в других поединках у США проблем не возникало, а матч с Японией вовсе закончился тотальным разгромом соперников 25:4. В четвертьфинале американки довольно легко победили сборную Канады — 16:5.

Отметим, что с первых минут место в воротах сборной России заняла голкипер златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Евгения Головина. Она уже в первом периоде сумела отразить несколько разящих ударов американок. В составе российской команда также выступили еще две «уралочки» — бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Эльвина Каримова, а также Мария Берснева.

В полуфинале соперницы уже к середине первого периода набросали друг-дружке пять мячей. Но стартовый рывок и голевая феерия закончилась. Команды взяли небольшую «передышку». Итог первой четверти матча — 3:2 в пользу России. Во втором периоде преимущество россиянок увеличивается до двух мячей — 4:2. Все это, в том числе, благодаря надежной игре в воротах Евгении Головиной. Голкипер «Уралочки» продолжала спасать свои ворота после бросков американок. Мария Берснева доводит преимущество сборной России до трех мячей — 5:2

К концу второго периода счет в пользу россиянок 7:5. Мария Берснева уже записывает на свой счет 2 результативных броска… Однако к середине третьего отрезка матча американки сумели переломить ход игры, выйдя вперед 9:8. И та и другая команда шли, как говорят, «на все деньги».

Третий период завершился уже с минимальным преимуществом американок — 10:9.

ФИНИШНЫЙ РЫВОК

В решающем четвертом отрезке матча США вырвались вперед — 11:9, наши девчата снова сократили преимущество — 11:10. Мария Берснева сравнивает счет — 11:11! Но американки снова «дожимают», сохранив силы на финишный рывок, выходят вперед с преимуществом в четыре мяча за две минуты до конца четверти — 15:11. Этот победный для американок счет сохранился до финальной сирены.

Соперник сборной России определится во втором полуфинальном матче, где сыграют команды Венгрии и Испании. Матч за «бронзу» пройдет 7 августа

КОММЕНТАРИЙ

Святослав Накоряков, директор ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» (Златоуст):

— Еще до Олимпиады я предполагал, что стартовые матчи не просто дадутся нашей команде, но потом девчата должны разыграться. Это связано и с акклиматизацией и с адаптацией к часовому поясу, и с набором формы уже по ходу турнира. В ¼ финала «дожали» австралиек. А на матч с США вышли, я полагаю, с полной концентрацией, по хорошему злые. Тренерский штаб принял решение задействовать Евгению Головину. И Женя прекрасно сыграла. Наши девчата неплохо справлялись и с «грязной» игрой американок. Не поддавались на провокации и старались удаляться по минимуму. Зато судьи четко усматривали нарушения со стороны игроков сборной США. Игра шла на хороших скоростях. Было видно, что соперницы выкладываются по полной программе. Но, походе, сил у американок осталось больше. Заключительный отрезок они выиграли. Наши девчата отдохнут и к матчу за третье место 7 августа выйдут с новыми силами и новым настроем.

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