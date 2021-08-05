Возле городского бора в Челябинске открыли отель Ibis Styles: смотрим, что внутри

Фото: пресс-служба группы Accor

В Челябинске на месте бывшего профилактория завода «Полет» открылся отель Ibis Styles, который входит в международную сеть. В нем 96 номеров, есть ресторан и бар. Стоимость размещения — от 3 411 рублей в сутки. Категория — три звезды.

Отели Ibis Styles, как следует из названия, отличаются креативным дизайном. Но обычно это просто яркие, «молодежные» цвета. В Челябинске его решили сделать в комической тематике — отсыл к падению метеорита 15 февраля 2013 года.

Фото: пресс-служба группы Accor

— Тема космоса нашла отражение в интерьерах номеров и общественных пространств, а также множестве декоративных элементов, использованных в оформлении — от формы зеркал до орнамента на ковровом покрытии и оригинальных подушек, — рассказали в пресс-службе группы Accor, куда входит сеть Ibis.

Девелопер Денис Ни отмечает, что три звезды — правильно подобранная категория. У челябинских отелей основная целевая аудитория — бизнес туристы. По его оценкам это 900 тыс. ночевок в год. При этом, существующие отели покрывают примерно половину запросов. Остальные размещаются в квартирах.

— Количество бизнес-туристов с высоким статусом небольшое, для них хватает «Редиссона» или «Видгофа». При этом, у «Редиссона» есть корпоративный контракт, — отмечает Денис Ни.

Фото: пресс-служба группы Accor

При этом эксперт считает, что цена завышена. Для подобных отелей в таком городе-миллионнике, как Челябинск, оптимальная цена 2 500-2 700 рублей за сутки. Однако он предполагает, что при выходе на рынок повышенная стоимость может быть целесообразна, чтобы «снять сливки» — людям интересно все новое. В дальнейшем эксперт не исключает снижения цены.

— Думаю, оптимально 2 750 в среднем из расчета возвратности инвестиций, — прокомментировал Денис Ни.

Что касается дизайна, эксперт отмечает, что у подобных сетей есть каталоги типовых решений. Однако признается: получилось красиво.

— Видимо, им удалось договориться с компанией Accor, которой принадлежит бренд. Не знаю зачем это делать, это дополнительные затраты на индивидуальный дизайн, — отмечает Денис Ни.

Фото: пресс-служба группы Accor

СПРАВКА КП

Accor — крупнейший международный гостиничный оператор, со штаб-квартирой в Париже. В него входит несколько десятков гостиничных брендов. Среди них: Sofitel, SO/, Fairmont, Pullman, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis budget, Adagio, Swissôtel, Raffles, Orient Express, Rixos, Banyan Tree, Mama Shelter, 25 Hours, onefinestay.

Что касается отелей мировых сетей, то в Челябинске их можно пересчитать по пальцам одной руки — Radisson Blu, Holiday Inn (который «вышел с каникул» после рейдерского захвата) и Ibis Styles.