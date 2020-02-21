В Челябинске возродят отель, закрытый после рейдерского захвата

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:17:57+03:00

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Спустя пять лет после большого скандала челябинский отель Holiday Inn вновь начнет принимать гостей. Об этом рассказали арендаторы гостиницы ирландский ресторан Chester Pub.

— Университетская набережная, 18. Это адрес не только нашего ресторана, а еще одной из лучших гостиниц города с мировым именем Holliday Inn, вновь открывшей свои двери для жителей и гостей столицы Южного Урала, — сообщили на странице ресторана в Instagram.

Заведение похвасталось, что там будут сервировать завтраки для гостей. Напомним, сеть Chester Pub открыл победитель первого сезона шоу «Адская кухня» Семен Колесников.

Дозвониться до отеля не удалось. Мы попробовали забронировать номер в отеле через популярный сервис Booking.com. Бронь доступна с 1 апреля. Стандартный двухместный номер на двоих без завтрака обойдется в 4 500 рублей. Для сравнения: самый дешевый номер в отеле «Виктория» обойдется в 4 100 рублей, в Radisson Blu — 6 900 рублей (в обоих случаях завтраки за дополнительную плату). В «Малахите» номер обойдется в 3 780 рублей, завтрак включен.

Напомним, отель пустовал с 2015 года, после конфликта между бывшими и новыми собственниками здания. Летом 2015 года в отель ворвались сотрудники ЧОПа, которые взяли под контроль все входы и выходы, потребовали освободить помещение, выселив всех гостей. Без работы остались 150 сотрудников отеля.

В 2018 году по поручению экс-губернатора Бориса Дубровского было решено задействовать отель для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако ответственные за проведения саммитов в Челябинске так и не смогли дать однозначного ответа, будет ли отель заново открыт к международным мероприятиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU