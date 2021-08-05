Ревнивца, зарезавшего под Саткой жену на глазах у своих детей, признали психически больным

В тот злополучный день Александр и Оксана поехали из Башкирии в Сатку, чтобы лечить зубы своим детям - девочкам двух и четырех лет.

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Александра Алексеева, который зверски убил жену на глазах у своих детей под Саткой. По результатам психиатрической экспертизы мужчину признали невменяемым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Челябинской области.

— В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Материалы уголовного дела были переданы в Челябинский областной суд. Там будет решаться вопрос о заключении Алексеева в психбольницу. Заседание состоится 12 августа.

Шокирующее убийство произошло 29 июля 2020 года на дороге в Саткинском районе. На глазах у двух малолетних дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Во время избрания меры пресечения в суде Алексеев заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается в содеянном. Однако все оказалось не так-то просто. Бывшая жена подсудимого Алина (имя изменено – Ред.) рассказала нашим коллегам из КП-Уфа, что у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам Алины, несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психбольницу, но он «отмазался».

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