Урал строительный: новые экскурсии, модные ЖК и архитектурные решения в Челябинске и Екатеринбурге

В Челябинске строят все больше жилых комплексов, в которых комфортно и удобно жить. Фото: lesoparkovyi/vk.com

В Челябинске много мест, которые интересны с точки зрения архитектуры. Причем речь идет не только о наследии прошлого, но и о новых зданиях и жилых комплексах. Ко Дню строителя, который отмечается 8 августа, «Комсомольская правда» провела радио-мост с редакцией из Екатеринбурга. Ведущие обсудили, как будут отмечать праздник и какие новые проекты можно увидеть в уральских городах.

ПРАЗДНИК - В РАБОТЕ

В этом году День строителя по-прежнему будет проходить с ограничениями. Но в Екатеринбурге, как рассказали наши коллеги, активности все равно предусмотрены — есть несколько площадок, где с учетом требований разрешили концерты. По сравнению с прошлым годом уровень подготовки намного лучше — это сложные активности, интерактивы, а не просто «давайте споем в ZOOM и Skype». В Екатеринбурге открылся новый туристический строительный маршрут — проект «Живые дома», разработанный СРО «Уральское объединение строителей». Реально или виртуально можно посетить 25 объектов на Юго-Западе Екатеринбурга, посмотреть на самую длинную пятиэтажку, первые многоэтажки и узнать массу интересных фактов.

— Экскурсии в Екатеринбурге сверхбогатые и разнообразные. Например, можно погулять по улице Бажова и посмотреть на город исчезнувших площадей, по бывшей улице Водочная (сейчас Мамина-Сибиряка, — добавили ведущие радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге Александр Цариков и Павел Филиппов.

Для челябинских строителей профессиональный праздник в этом году пройдет в усиленной работе. Июль и август стали богаты на ЧП — лесные пожары и разрушительные грозы испортили сотни квадратных метров жилья, и теперь силами наших застройщиков их будут восстанавливать.

— В Челябинске тоже появилось очень много пешеходных экскурсий по городу — по Кировке, привокзальной площади, историческим кварталам. Меня поразила экскурсия «Мерзкий Челябинск» проекта «Челябинск пешком». Это тот случай, когда играют от противного — людям показывают места, где были дебоши, например, бабий бунт, где в начале 20 века находились питейные и злачные заведения. Обязательно к посещению место, где в реку Миасс вылили несколько бочек спирта, чтобы не разворовали, — рассказала ведущая радио «Комсомольская правда» в Челябинске Лидия Андреева.

А НОВЕНЬКОГО ЧТО?

Не могли журналисты не обсудить последние новости в сфере строительства. Коллеги из соседнего региона, например, рассказали, что «Екатеринбург арену» снова будут реконструировать — третий раз за последние 10 лет. До этого к Чемпионату мира по футболу 2018 года приделывали «уши» — временные трибуны. Так вот, теперь за 1,2 млрд рублей их уберут, сделают медиаэкраны и музей спорта.

С нетерпением уральцы ждут, когда продолжится строительство филармонии. Также сильно, как челябинцы — строительства аквапарка. Пока же горожане и гости города радуются крутым общественным пространствам, которые сделали в городе — Белый рынок, набережная Миасса, которую вот-вот обещают закончить, парк за «Трактором». Есть и классные, камерные места, где можно интересно отдохнуть. Например, девелоперская компания «Весна» в ЖК «Лесопарковый» благоустроила площадку, которая доступна всем, а не только жителям.

Чем больше для жильцов благоустроенных мест для отдыха - тем лучше. Фото: entuziastov74.ru

— Мы все больше и больше начинаем думать о людях. Девелопер — это тот, кто думает не только строительстве и продаже квартир, а о том, как в этом месте будут жить люди — будет ли им уютно, есть ли куда сходить вечером, достаточно ли магазинов, фитнес-центров в пешей доступности. И, конечно, о благоустройстве общественных пространств. Секрет в том, что не нужно делать их большими, тогда в квадратный метр можно вложить больше средств и сделать место современным, — рассказал коммерческий директор девелоперовской компании «Весна» Дмитрий Петров.

Сейчас улицы Лесопарковая, Ленина, Энтузиастов больше похожи на центр Челябинска, чем исторический центр — здесь тусовка, есть, где весело провести время, рядом бор и спортивные площадки.

— Нам очень близка концепция 15-митнутного города, когда человек может удовлетворить максимум своих потребностей недалеко от дома. Например, в Доме на Энтузиастов мы продвигаем идею «шопинга в тапочках». Дом так спроектирован, что человек может спуститься в холл на первом этаже и прямо из него попасть в коммерческие помещения. Там есть кафе, развивайка для детей, магазины, сейчас ведем переговоры с фитнес-центром. Конечно, речь не о кинотеатре и аквапарке (ради такого можно и выехать), но большинство вопросов, необходимых для комфортной жизни, можно решить рядом с домом, — рассказывает Дмитрий Петров. — А в доме на Лесопарковой недавно открылась частная картинная галерея. Сейчас в комплексе семь сданных домов и два еще строятся, но нет ни одного свободного места под аренду в уже обжитых домах.

Жилье комфорт-класса — это особый уровень жизни: ресепшн, круглосуточная охрана, подземная парковка, кладовая, ухоженная территория, колясочная, санузел на первом этаже, вход в ноль — без ступенек и лестниц, общественные пространства. Это то, что делает место для жизни приятным. По словам Дмитрия Петрова, людям приятно жить там, где все благоустроено, где все рядом, где за гречкой не нужно ехать на машине.

— В том, что все необходимое для жизни в шаговой доступности, есть польза и для города. Во-первых, человек не едет на машине, а значит — меньше пробок, выхлопных газов. Во-вторых, по пути он заходит за вкусным кофе и булочками в семейную кофейню или покупает мясо в частной лавочке, развивая тем самым малый и средний бизнес. И деньги остаются в городе, а не как в случае с крупными гипермаркетами уходят за рубеж, — говорит Дмитрий Петров. — Ну и последнее — это социальный контроль. В таких местах самый низкий показатель преступности. Если все будут использовать такой подход к строительству жилья, это будет величайшим благом для города.

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