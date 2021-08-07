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Экономика7 августа 2021 9:40

«Пора это прекратить!»: южноуральский миллиардер после краха Finiko призвал ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид

Он вызвался помочь тем, кто купился на сладкие обещания компании
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Игорь Рыбаков уверен: в пирамиды вкладываются одни и те же люди. Фото: vk.com/rybakov_igor

Игорь Рыбаков уверен: в пирамиды вкладываются одни и те же люди. Фото: vk.com/rybakov_igor

Участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (70-е место), уроженец Магнитогорска Игорь Рыбаков призвал ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид. Он вызвался помочь пострадавшим от мошеннических действий компании Finiko, подарив им онлайн-курс по повышению финансовой грамотности.

— Я хочу помочь людям, пострадавшим от действий Finiko. Если посмотреть на статистику, то в большинстве случаев в пирамиды вкладываются одни и те же люди, из раза в раз. Именно поэтому я дарю им курс финграмотности, который прокачает их финансовое мышление и позволит бывшим вкладчикам этой пирамиды создать свой финансовый портфель, — говорит Игорь Рыбаков, добавляя, что за рекламу пирамидальных схем необходимо ввести уголовное наказание. — Посмотрите, как много людей, блогеров рекламируют финансовые продукты непонятного качества. Сегодня в России есть уголовная ответственность за распространение наркотиков, однако пропаганда мошеннических финансовых продуктов до сих пор не наказуема. Пора это прекратить!

Финансовая компания Finiko активно привлекала средства вкладчиков в 2019 году, обещая доходность в 20-30% годовых. К 2021 году, по разным оценкам, клиентами компании стали больше миллиона человек, многие брали для вложения кредиты. На счетах компании скопилось 3-7 млрд рублей. Летом этого года выплаты вкладчикам прекратились, Банк России тоже указывал на признаки финансовой пирамиды в работе компании. Сейчас основатель Finiko Кирилл Доронин находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

С июня Банк России начал публиковать список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). За последние шесть месяцев, по данным регулятора, в Челябинской области разоблачили еще четыре нелегальные фирмы. Сейчас в списке более 70 организаций из УрФО.

СПРАВКА

Игорь Рыбаков — сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадлежит 54 завода в 7 странах мира, «Рыбаков Фонд», который помогает развивать социально-образовательную среду в школах. В этом году Игорь Рыбаков стал медиаперсоной года. Премия вручалась в Челябинске на Белом балу, организованном в честь дня рождения «Комсомольской правды».

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Экономика: ДЕНЕЖКИ