Зато повезло в любви: вернувшейся с Олимпиады ватерполистке сделали предложение руки и сердца в аэропорту Челябинска

Фото: dinamo_uralochka/instagram.com

Ранним утром во вторник, 10 августа, в Челябинск вернулись ватерполистки — участницы Олимпийской сборной — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Все они играют в златоустовской команде «Динамо-Уралочка». Несмотря на то, что спортсменки вернулись без медалей, их встречали в праздничной атмосфере.

Фото: dinamo_uralochka/instagram.com

В зале прилета собрались родные, друзья, коллеги и тренеры ватерполисток, болельщики, студенты УралГУФКа и представители регионального Министерства спорта. Принесли множество воздушных шаров в цветах российского флага. Каждой из выступавших на Олимпиаде спортсменок подарили по огромному игрушечному медведю. Один из встречающих принес огромный барабан, а акробатки в праздничных костюмах встали на ходули.

Фото: dinamo_uralochka/instagram.com

Но главный сюрприз ждал капитана «Динамо-Уралочки» Эльвину Каримову. Прямо в аэропорту спортсменке сделал предложение руки и сердца ее молодой человек Руслан. Эльвина ответила согласием.

Спортсменки поблагодарили болельщиков за поддержку и рассказали о впечатлениях от выступления на Олимпиаде в Токио.

Участницы Олимпиады прилетели в Челябинск. Фото: dinamo_uralochka/instagram.com

Мария Берснева призналась, что четвертое место — не то, к чему стремились ватерполистки.

— Все эмоции, все силы отдали на площадке. Тщательно готовились к каждой игре, это обязательно и в «Уралочке», и в сборной России. Олимпиада — это и праздник спорта, и самый лучший опыт, который нам обязательно поможет в дальнейших матчах на любом уровне, — призналась спортсменка.

Эльвина Каримова назвала завершившийся олимпийский турнир тяжелым.

— Мы очень старались завоевать медали. Не хватило всего чуть-чуть, одного забитого мяча. Может быть, слишком много сил отдали в полуфинале с Америкой, и везения бы немного, — рассказала участница олимпийской сборной.

Фото: dinamo_uralochka/instagram.com

По словам министра спорта Челябинской области Максима Соколова, российские ватерполистки показали высокий уровень в Токио.

— На Олимпиаде по определению нет слабых соперников, тем более в плей-офф. Это спорт, и считаю, что получен большой опыт, он пойдет на пользу «Уралочке». На Олимпиаде в Париже обязательно будут спортсмены Златоуста и завоюют медали, — заявил Максим Соколов.

Напомним, в ватерпольном четвертьфинале Олимпиады российская команда с минимальным счетом одолела сборную Австралии. Затем наши спортсменки уступили сборной США, а матч за третье место Олимпиады с командой Венгрии закончился со счетом 9:11.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru