Как встретить 1 Сентября и не разориться: шесть лайфхаков по экономии в новом учебном году

До начала учебного года остается не так много дней. Впереди самое хлопотное время: нужно успеть купить школьную форму, собрать ранец с канцелярией и решить еще уйму вопросов. В этом году хорошим подспорьем родителям школьников стало единовременное пособие от президента. Но разумную экономию никто не отменял.

«КП-Челябинск» пересматривает все пункты расходов на встречу нового учебного года и предлагает шесть лайфхаков, которые сохранят семейный бюджет.

Итак, сэкономить можно….

НА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

Дресс-код, как правило, регламентирован в каждой школе и классе. Родителям иногда даже предлагают купить школьную форму в конкретном магазине или заказать в конкретном ателье. Это неправильно и даже незаконно. Вы можете купить ткань, нужную для формы, и сшить одежду самостоятельно либо заказать у знакомой портнихи.

Еще один вариант — посмотреть сайты объявлений. Бывает такое, что родители заранее заказывают форму, но к началу учебного года ребенок из нее попросту вырастает. Либо ребенка переводят в другую школу, и прежняя форма, сохранившаяся в идеальном состоянии, становится ненужной. Одним словом, родительская взаимовыручка здесь придет на помощь.

НА ШКОЛЬНОМ РЮКЗАКЕ И КАНЦЕЛЯРИИ

Никто не спорит, что ранец должен быть легким, эргономичным и удобным. Но некоторые родители подходят к этому вопросу слишком серьезно и покупают супернавороченные анатомические модели разрекламированных брендов за 15-20 тысяч рублей. Такое приобретение взрослые объясняют рациональностью: мол, хватит на несколько лет.

Но для ребенка эта покупка так и остается обычным ранцем, на котором можно прокатиться с горки или покидаться им с товарищами на переменках. К тому же к концу учебного года он может просто надоесть, ведь так классно идти в школу 1 сентября со всем новым.

Опытные родители советуют выбирать качественные и недорогие модели ранцев, которые прослужат год-два, но с ними можно будет расстаться без сожаления.

Что касается канцелярии, убеждение, что на школьных базарах можно сэкономить, уже давно не подтверждается фактами. Гораздо выгоднее покупать школьные принадлежности в сетевых гипермаркетах или специализированных магазинах. Но не спешите прямо сейчас бежать туда со списком. Для начала проверьте, какая канцелярия у ребенка уже есть, а после ревизии отметьте, чего не хватает. Да, и не берите тетради в ярких обложках с комиксами и различными мультяшными героями. Педагоги говорят, что такие принты только отвлекают ребенка от учебного процесса. Возьмите самые простые тетрадки и убедитесь сами, насколько они дешевле своих ярких соседей по прилавку.

НА СВЯЗИ

За прошедший год все школьники познали, что такое учеба на удаленке, сейчас челябинцев предупреждают: частичный дистант может случиться и в приближающемся учебном году. ИЗО в Скайпе, математика в Зуме, музыка — на Ютубе, оценки и задания — в сетевом дневнике. От стабильного и качественного интернета напрямую зависел весь учебный процесс.

А потому стоит заранее позаботиться об исправности компьютера или ноутбука и промониторить цены операторов связи на наличие выгодных акций и предложений. Например, сейчас можно одновременно подключить быстрый домашний интернет, который в пять раз быстрее стандартных 100 Мбит, от МТС, интерактивное телевидение и мобильную связь для всей семьи: до пяти номеров — даже для бабушки останется! И платить за все это со скидкой в 50% по сравнению с тем, если оплачивать все по отдельности. Еще вы сможете контролировать баланс на номерах ваших близких и оплачивать их с одного счета. Это очень удобно, чтобы ребенок всегда оставался на связи и не оправдывался тем, что на телефоне «вдруг почему-то закончились деньги».

НА УЧЕБНИКАХ И РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ

Чтобы сэкономить на покупке тетрадей и учебников, объединитесь с другими родителями и сделайте один, но крупный заказ в отделах, специализирующихся на учебной литературе. Проверено: скидки при оптовом заказе больше, чем покупка в интернет-магазинах даже на распродажах.

НА ГАДЖЕТАХ

Современным мама и папам повезло: они могут позвонить любимому чаду, находясь в очереди в супермаркете или стоя в пробке. Главное, чтоб смартфон был под рукой. Но зачастую ребенок может не услышать звонка, если, например, заиграется со сверстниками после уроков. Да и велик риск потерять дорогостоящий гаджет. На помощь придут детские умные часы. Яркий ремешок и удобный экран точно понравятся ребенку, а полезные функции этого устройства очень пригодятся родителям.

К примеру модель Elari KidPhone 2 оснащена GPS-трекером, благодаря которому родители могут видеть местонахождение ребенка с точностью до 50 метров. Еще можно настроить границы геозоны, и, если ребенок покинет заданные пределы, родителям об этом сообщит push-уведомление.

Часы Elari KidPhone 2 принимают голосовые вызовы, причем, только из списка контактов, имеют возможность аудиомониторинга, а также оснащены специальной тревожной кнопкой. Модные часики можно не снимать даже при мытье рук.

Но самое главное — цена. За 1999 рублей можно приобрести и часы, и тарифный план Go-Smart по акции «Связь навсегда». Пока SIM-карта находится в часах, за связь платить не придется.

НА БУКЕТАХ

Если дарить цветы учителю 1 Сентября — для вас неизменная традиция, в этом году выбирайте садовые и полевые растения. Во-первых, это тренд. А, во-вторых, красивый и, главное, недорогой букет вы сможете взять у бабушек-садоводов. Так и учителя порадуете, и пожилому человеку поможете. Кстати, многие из них в придачу к цветам могут вручить вам помидоры и огурцы с собственной грядки.

Стоит ли экономить на сборах ребенка в школу, решать вам. На самом деле учеба должна приносить радость, а какие бренды красуются на пенале и ранце — не так уж и важно. Тем более если это поможет сохранить деньги на другие значимые траты.

Партнерский материал.