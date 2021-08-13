Похоже, об этих отношениях она говорила в интервью еще год назад. Фото: Instagram/krasnovanatasha

В инстаграм-аккаунте @kpchel вышел пост о подробностях отношений блогера Натальи Красновой и ее третьего мужа. «Комсомолка» написала про разницу в возрасте между супругами и признание Натальи, что она у него преподавала. Текст сопровождался риторическим вопросом «Учитель года вышла замуж за своего ученика?», на который Краснова ответила в комментариях.

Блогер ответила на риторический вопрос "Учитель года вышла замуж за своего ученика?". Скриншот: Фото: Instagram/kpchel

— Вот поэтому я два года никому ничего не рассказывала. Раздули новости, — написала блогер.

Получается, что отношения между Натальей и ее избранником начались еще в 2019 году. Через год после ее развода со вторым мужем — хоккеистом Дероном Куином. Кстати, челябинская «Комсомолка» даже была у них в гостях.

Наталья Краснова и Дерон Куинт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скорее всего, именно об отношениях с нынешним супругом Краснова обмолвилась в интервью с Лаурой Джугелией прошлой осенью. Блогер сказала, что встречается с мужчиной с зимы 2019 года.

— Мы договорились, что ненадолго. Я говорю: «Мы не подходим друг другу, мы вряд ли будем вместе». Он говорит: «Я знаю, вижу, что ненадолго». Год максимум, — призналась тогда стендап-комик.

Краснова призналась, что болезненно реагирует на негатив. Фото: Instagram/krasnovanatasha

На той встрече Наталья Краснова сообщила, что она скрывает подробности личной жизни с возлюбленным из Челябинска, потому что боится осуждения со стороны.

— Я не зря ему сказала, что мы не подходим друг другу. Если я его куда-то приведу, 100% люди начнут говорить: «О, вы по росту не подходите» или «Ой, по цвету глаз не подходите». Ему-то пофиг: он говорит, что все равно не изменит своего мнения. Но мне не без разницы! — подчеркнула блогер.

Она сказала, что болезненно реагирует на негатив подписчиков. А когда со стороны навалятся такие комментарии, она будет себя накручивать — и отношения развалятся.

И все-таки Краснова не смогла долго хранить тайну. В июне выложила пост с собственной свадьбы, чем шокировала подписчиков. За кого именно Наталья вышла замуж, так до сих пор и неизвестно.

В одном из интервью Краснова говорила, что мечтает о свадьбе в платье и с гостями. Фото: Instagram/krasnovanatasha

— Я вышла замуж. Это не шутка и не прикол. Фамилию свою оставила. Имя тоже, — подписала фото Наталья.

Блогер выдает информацию порционно: на днях сообщила, что старше мужа на 16 лет. Краснова дала подписчикам возможность ближе рассмотреть лицо 24-летнего супруга, выложив снимки с совместной фотосессии.

У Красновой уже был опыт отношений с мужчиной, который младше нее. Фото: Instagram/krasnovanatasha

Кстати, это не первые отношения Натальи Красновой с мужчиной, который моложе нее. В интервью с Региной Тодоренко она поделилась, что изменяла в первом браке. Тогда она была замужем за Александром Алымовым, от которого 14 лет назад у пары родились мальчики-близнецы Артур и Тимур. Когда девушка почувствовала себя ненужной для мужчины, то нашла утешение в объятиях 20-летнего парня:

— Подвернулся человек, он моложе был на 10 лет и абсолютно восторженно на меня смотрел: «О, ты была на телеке! Боже, как там?». Мы полгода с ним переписывались, я не думала, что что-то вызреет, — рассказала блогер.

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