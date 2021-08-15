«Детям ничего не угрожает»: родителям предложили забрать детей из лагеря в Башкирии, возле которого горит лес

фото: МЧС Башкирии

Сегодня из-за пожаров в республике Башкортостан эвакуировали 750 детей и 87 из оздоровительного центра «Горное ущелье», который принадлежит ММК. Все дети на 9 автобусах были перевезены в соседний лагерь «Уральские зори».

— Организовано их размещение, питание и досуг. Детям ничего не угрожает. Причин для паники нет, — сообщает администрация ДООЦ «Уральские зори». — Но все же родители, которые переживают за своих детей, могут самостоятельно их забрать на несколько дней домой.

Также администрация лагеря сообщает, что детскому центру «Горное ущелье» угрозы нет. Сегодня вечером оперативный штаб примет решение, где будут дальше жить дети: они вернутся в «Горное ущелье» или в сопровождении ГИБДД будут вывезены в Магнитогорск.

Лагерь «Горное ущелье» принадлежит ММК, однако в центре отдыхают дети из разных регионов и городов, но в основном из Магнитогорска и Челябинска.

— Если нет твердой уверенности что пожар вновь не начнется, то лучше детей вернуть в город. Наверное, есть и из других городов дети, — пишет одна из мам.

— Насколько это все затянется, некоторые отряды без вещей эвакуировали?, — беспокоятся другая мама.

— Мы с ХМАО куда наших детей будут вывозить? И где их будут там размещать? — интересуются родители.

Всех родителей просят обращаться в администрацию ДООЦ «Уральские зори» по телефону +73519 010319

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru