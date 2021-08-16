В загородном микрорайоне «Дружный» сотки продают за 30 000 рублей

«Дружный» расположен в 25 км от деревни Большие Харлуши — вдали от шума и выхлопных газов. От арены «Трактор» до микрорайона 20 минут на машине. Там тихо и свежо.

Участки продают с категорией под индивидуальное жилищное строительство. Размеры земель 25х40 метров. К каждому участку подведено электричество 15 кВт, а вот скважину и водоотведение устанавливают отдельно. В этом году проектируется газификация «Дружного».

До поселка ведет асфальтированная дорога. Внутри микрорайона прямые и широкие улицы по 20 и 25 метров с оборудованным освещением. Машины ездят по насыпи.

На территории действует управляющая компания ООО «Дружный» с минимальной стоимостью оплаты услуг 500 рублей в месяц с участка. В ее обязанности входят:

— безопасность контрольно-пропускного режимас шлагбаумом и тревожной кнопкой;

— видеонаблюдение;

— уборка территорий от снега;

— грейдирование и подсыпка дорог летом;

— складирование бытовых отходов;

— противоклещевая обработка и скашивание территорий общего пользования.

Земельные участки стоят от 30 000 рублей за сотку. Причем вынос границ и межевание уже проведены и включены в стоимость. На каждый участок готова выписка ЕГРН и действует рассрочка от собственника под 0% на 12 месяцев. Застройщик гарантирует чистоту сделки и удобное оформление документов в любом МФЦ Челябинска.

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Загородный микрорайон «Дружный»:

офис продаж: Комсомольский пр., 14, офис 31;

тел.: (351) 777-06-96 или Viber/WhatsApp +7 908-053-40-30;

e-mail: Drugniy74@mail.ru;

Дружный74.рф;

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