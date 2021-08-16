Пятеро челябинцев на Паралимпиаде 2020 в Токио поборются за медали в двух видах спорта

Челябинские спортсмены выступят на Паралимпиаде-2020 в Токио. Фото соцсети.

С 24 августа по 5 сентября в Токио — на аренах, где недавно сражались олимпийцы, выступят спортсмены в адаптивных видах спорта. Так еще называют тех, кто представляет свои страны на Паралимпийских играх.

Четыре года назад из-за допинговых санкций российские спортсмены не выступали на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. В этом году нас допустили к участию в Играх. Челябинскую область на состязаниях в Токио будут представлять пять спортсменов в двух видах спорта — плавании и легкой атлетике.

Спортсмены из Челябинска на Паралимпиаде-2020 в Токио

— Валерия Шабалина, 26 лет (интеллектуальные нарушения, ЛИН), плавание (вольный стиль, комплексное плавание, баттерфляй, плавание на спине) — многократная чемпионка мира и Европы, рекордсменка мира, Заслуженный мастер спорта

— Дмитрий Черняев, 21 год (поражение опорно-двигательного аппарата), плавание (вольный стиль, брасс, комплексное плавание, баттерфляй) многократный чемпион мира и Европы, Мастер спорта международного класса;

— Анна Сапожникова, 24 года (поражение опорно-двигательного аппарата), легкая атлетика (прыжки в длину, бег на 100, 200 метров, спринтерская эстафета), победительница и призер чемпионатов Европы и международных стартов, Мастер спорта международного класса;

— Александр Ширин, 25 лет (спорт слепых), легкая атлетика (бег на 400 метров), призер чемпионата Европы и международных стартов, Кандидат в мастера спорта;

— Елена Шах, 24 года (спорт слепых), легкая атлетика (метание диска), призер чемпионата Европы, Кандидат в мастера спорта.

По словам директора челябинского Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павла Титова Южный Урал в Токио будут представлять и именитые спортсмены — победители и призеры чемпионатов мира и Европы, и те, кто подбирается к вершинам Паралимпийского спорта. Отметим, что челябинцы выступят в самых «медалеемких» видах, учитывая различные классификации адаптивного спорта. Так, в плавании будет разыграно 146 комплектов наград, в легкой атлетике — 168.

Директор Регионального центра по адаптивным видам спорта Павел Титов. Фото: Алексей МИКУШИН

— Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но мы рассчитываем, что наши южноуральские спортсмены смогут завоевать на Паралимпиаде-2020 в Токио пять-шесть медалей. В плавании это Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев, в легкой атлетике — Анна Сапожникова. На играх будут работать и наши челябинские тренеры — Михаил Уранов и Татьяна Новикова. Еще один спортсмен числится, как запасной. Дело в том, что на днях все Паралимпийцы будут сдавать крайний тест на коронавирус перед отлетом в Японию. Если у кого-то болезнь обнаружится, то нужно срочно произвести замену, — рассказал Дмитрий Титов.

Сейчас все спортсмены проходят последний этап подготовки в подмосковном Новогорске и Южно-Сахалинске. Уже скоро все отправятся в столицу Паралимпиады.

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Паралимпиады-2014 в Сочи по керлингу, старший тренер Центра по адаптивным видам спорта, челябинец Марат Романов считает, что у наших спортсменов всегда боевое настроение и они всегда нацелены на призовые месте.

Призер Паралимпиады-2014 Марат Романов. Фото: Алексей МИКУШИН

— У нас всегда ребята заряжены на медали, на победы. В Токио мы точно едем с боевым настроением. Тем более, что пять лет назад российским спортсменам не дали возможности выступить ни на международных стартах, ни на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ребята мне рассказывали, как это было обидно, месяцы, годы тренировок и все «коту под хвост». Да слез было обидно, — говорит Марат Романов. — Ведь тренировались подчас через боль, через преодоление, учитывая особенности паралимпийского спорта, особенности здоровья спортсменов. Для многих даже участие в Паралимпиаде — это вершина спортивной карьеры. Многие тренируются с самого детства, стремясь выступать не только в России, но и на международной арене. Спортсменам еще важно именно соревноваться между собой. Соревнования, тем более такие, как Паралимпиада очень важны. Здесь многие значительно улучшают свои результаты, а кто-то поднимается и на пьедестал почета. В командных зачетах российская сборная всегда находится в лидерах.

Отметим, что на Паралимпийские игры в Токио отправится 241 российский спортсмен из 50 регионов страны.

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