Новая SKODA для вашей семьи в автоцентре «Чешский дом» — отличное решение

Автоцентр «Чешский дом» приглашает на семейный тест-драйв, чтобы отлично провести время с близкими. Не нужно больше оставлять детей дома — приезжайте на тест всей семьей, чтобы и взрослые, и маленькие пассажиры смогли по достоинству оценить новый автомобиль.

Тестовые автомобили оборудованы детскими креслами, оценивайте качество и комфорт моделей ŠKODA и выбирайте нового друга семьи вместе.

Доступны три вида детских автокресел:

• для детей до 3-х лет (0-13 кг),

• от 3-х до 5-ти лет (9-18 кг)

• и старше 5 лет (15-36 кг).

Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров SKODA, вы можете приобрести их в нашем салоне.

Для записи на семейный тест-драйв в автоцентре «Чешский дом» записывайтесь по телефону: (351) 211-34-00.

Челябинск, Братьев Кашириных, 126/1.

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