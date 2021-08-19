«Знают, что им ничего не будет»: сотрудники челябинского торгового центра рассказали, что вывело охранника из себя

Все прошло на этом фуд-корте Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В соцсетях бурно обсуждают видео из ТРК «Космос», как секьюрити с размаху ударил девушку по лицу. Одни говорят, что это вопиющий ужас, другие предполагают, что охранника довели. Корреспондент КП-Челябинск отправился в торговый центр, чтобы пообщаться с работниками общепита.

Сотрудник шаурмячной рассказал, что на вид девушка было лет по 15. Они курили вейп. Охранник сделал им замечание, но они ответили весьма дерзко. Тогда у мужчины сдали нервы. По его словам, конфликты со школьниками здесь не редкость.

— Знают, что им ничего не будет, — рассказал наш собеседник.

Момент конфликта. Кадр с видео: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com

— Второй мужчина на видео — начальник охраны всего торгового комплекса. Он редко появляется на фуд-корте. Если он вышел, случай был тяжелый, — рассказала сотрудница еще одного заведения. — Между ними была перепалка, но ударил он слишком сильно.

«Хороший был мужик», — так характеризуют теперь уже бывшего охранника сотрудники фуд-корта. Говорят, всегда желал доброго дня и доброго утра.

Тем временем посетители ТРК не очень довольны мужчиной.

— Несколько раз были конфликты с ним. В прошлом году молодые люди кавказской национальности приставали к малолетним девушкам, в частности и к моей дочери, ей 13 лет. Я пошла туда, чтоб разобраться в ситуации. Нашла того, кто приставал к дочке, подошла к этому охраннику, попросила поддержки, так как это все происходит на территории «Космоса». Он [охранник] меня начал оскорблять, силой выталкивать и пригрозил нарядом полиции, — рассказала челябинка Наталья. — Мне сказали в ТК, что бессмысленно с жалобами обращаться, он не сотрудник ТК «Космос». Действий насильственного характера не было (хватание за руки не считается), так что могли ещё вывернуть так что я не права. Остальные охранники такие же.

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