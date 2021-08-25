«Отстранили от Игр в Рио, но руки не опустила»: как Валерия Шабалина из Челябинска шла к паралимпийскому «золоту»

В классе S14 девушка проплыла стометровку за 1 минуту 3,59 секунды. Фото: pravmin.gov74.ru

Медаль высшей пробы челябинской спортсменки стала первой наградой для российской команды на Паралимпийских играх-2020. Многократная чемпионка мира и Европы 26-летняя Валерия Шабалина выиграла финальный 100-метровый заплыв с мировым рекордом в классе S14 (спортсмены с нарушением интеллекта) — 1 минута 3,59 секунды. Отметим, что прежний рекорд также принадлежал ей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр спорта и физической культуры региона Максим Соколов поздравили Валерию Шабалину с этой яркой победой, отметив, что ее высокие достижения — залог ежедневной работы, трудолюбия, профессионализма и целеустремленности.

— Восхищаюсь вашим мужеством и волей к победе. Весь Южный Урал гордится Вами», — отметил глава региона Алексей Текслер.

ПОБЕДА ЗНАЧИМА ВТРОЙНЕ

Директор Челябинского регионального центра по адаптивным видам спорта Павел Титов рассказал, что все пятеро южноуральских спортсменов, которые выступают на Паралимпиаде в Токио прошли долгий и упорный путь подготовки, и первая медаль — это награда за этот тяжелый труд.

Кстати, на Паралимпийских играх в качестве тренеров сборной России работают известные челябинские тренеры - это Михаил Уранов, подготовивший чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр и Татьяна Новикова.

— Мы смотрели этот победный заплыв всем коллективом Центра. Я болел стоя. Столько было эмоций. Из Токио позвонил Михаил Уранов и тоже поздравил всех нас с победой. Мы сразу связались с мамой Валерии, с ее тренерами и тоже передали большие слова благодарности. Для Валерии эта победа втройне значима. Это ее первая Паралимпийская медаль, и сразу золотая, это первая золотая награда для России на этих играх, и плюс мировой рекорд! У Челябинской области на Паралимпиадах не было «золота» с 1996 года. Тогда в Атланте высшую награду завоевал челябинский пловец Альберт Бакаев. Кроме того, и сама делегация спортсменов Челябинской области на Игры в Токио тоже довольно представительная — пять спортсменов (на прошлых играх регион представляли четыре паралимпийца, — Прим. ред.). Да, Валерия — один из признанных мировых лидеров в паралимпийском плавание, но на самих Играх она сумела собраться и показать максимальный на тот момент результат. Это очень достойно, и мы ей гордимся, — поделился впечатлениями Павел Титов.

— Это «золото» вдвойне почетно, поскольку у спортсменов было очень мало международной соревновательной практики. Как известно, наших атлетов отстранили от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но они не опустили руки. Думаю, что это их еще больше мотивировало на то, чтобы доказать и показать свои сильные стороны. И региональное министерство спорта и наш Центр по адаптивным видам спорта продолжали финансировать подготовку, поддерживать паралимпийский спорт — и спортсменов и тренеров. Считаю то, что они попали в Паралимпийскую сборную — это уже победа, — отметил Павел Титов.

ВСТАВАЛИ В ЧЕТЫРЕ УТРА

Кстати. тренеры рассказывали, что при подготовке к Играм многие спортсмены за пару-тройку месяцев до Паралимпиады в Токио начали адаптироваться к японскому часовому поясу. Например, вставали в 4-5 утра, чтобы максимально легко перейти в токийский часовой пояс. Да и вся тренировочная работа у них также была выстроена уже под часовой пояс Токио.

Напомним, Челябинскую область на играх в Токио представляют пятеро спортсменов — Анна Сапожникова, Елена Шах, Александр Ширин (легкая атлетика), Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев (плавание).

Валерии Шабалиной предстоит еще несколько выступлений на Паралимпиаде в Токио: в заплыве на 200 метров вольным стилем, на 100 метров брассом и на спине, а также в смешанной эстафете 4 на 100. В спортивной коллекции Валерии 39 золотых медалей чемпионатов страны, 5 побед на чемпионате мира, а также титул рекордсменки мира на различных дистанциях.

— Все, кто выступают на Паралимпиаде в Токио — это закаленные спортсмены. Они прошли очень серьезный отбор и составляют прямую конкуренцию своим зарубежным соперникам. Все южноуральские атлеты — победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Считаю, что на Паралимпиаде в Токио Челябинская область принесет для России еще не одну медаль. Мы можем рассчитывать еще четыре или пять наград в различных дисциплинах, — рассказал Павел Титов.

Расписание выступлений южноуральцев на Паралимпийских Играх-2020:

Анна Сапожникова (легкая атлетика) — 29 августа (прыжки в длину), 1 сентября (100 м полуфинал), 2 сентября (100 м финал);

Дмитрий Черняев (плавание) — 25 августа (200 м в/с), 27 августа (50 м баттерфляй), 29 августа (100 м брасс), 30 августа (50 м на спине);

Валерия Шабалина (плавание) — 25 августа (100 м баттерфляй), 27 августа (200 м в/с), 28 августа (смешанная эстафета 4x100), 29 августа (100 м брасс), 31 августа (комплекс), 2 сентября (100 м на спине);

Александр Ширин (легкая атлетика) — 1 сентября (400 м полуфинал), 2 сентября (400 м финал);

Елена Шах (легкая атлетика) — 31 августа (метание диска).

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