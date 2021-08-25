Челябинская спортсменка завоевало первое «золото» для российской сборной на Паралимпиаде в Токио

Спортсменка из Челябинска принесла российской команде первую золотую медаль. Фото: минспорта Челябинской области

Валерия Шабалина стала мировой рекордсменкой и завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсменка из Челябинска проплыла 100 метров баттерфляем в классе S14 (спортсмены с нарушением интеллекта) за минуту и 3,59 секунды.

Это первая награда вышей пробы для российской команды на Играх.

Второе и третье место на стометровке достались пловчихам из Австралии.

Валерии Шабалиной 26 лет. Она пять раз становилась чемпионкой мира, завоевывала также серебряные и бронзовые медали на всемирных соревнованиях. На Паралимпиаде пловчиха обновила свой же рекорд, установленный в 2019 году, преодолев дистанцию на 0,09 секунды быстрее.

Спортсменке предстоит еще несколько выступлений в Токио. Она поучаствует В заплыве на 200 метров вольным стилем, на 100 метров брассом и на спине, а также в смешанной эстафете 4 на 100.

— Валерия — бессменный лидер спортивной сборной команды российского плавания. Ее высокие достижения -залог ежедневной работы, трудолюбия, профессионализма и целеустремленности, — рассказал министр физкультуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Добавим, на Паралимпийских играх, которые проходят сейчас в Токио, Челябинскую область представляют пять спортсменов.

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