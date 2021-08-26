В Челябинской области выбраны парки и дворы для благоустройства в 2022 году

В новостройках Чурилово губернатор побывал в доме, где жилье получают, в том числе, и переселяемые из ветхо-аварийных домов. Фото: gubernator74.ru

О работе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Челябинской области рассказали гости студии радио «Комсомольская правда» — и. о. первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Людмила Алпатова и начальник отдела жилищной политики Лариса Брайловская.

ДОМА МНОГОКВАРТИРНЫЕ И ЧАСТНЫЕ: ЕСТЬ РОСТ!

— Сколько жилья уже построено в регионе в нынешнем году?

Л. А.: — Национальный проект «Жилье и городская среда» включает в себя четыре федеральных проекта — «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода».

Гости эфира - начальник отдела жилищной политики Лариса Брайловская и и. о. первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Людмила Алпатова и Фото: Ольга АНТОНОВА

ЦИФРА

По данным Челябинскстата, за январь-июль 2021 года в регионе введено 895 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев населением построено 611 тыс. кв. м индивидуального жилья, что в два раза больше, чем за январь-июль 2020 года.

Наибольшая площадь жилых помещений введена:

в Челябинске(268,5 тыс. кв. м.), Магнитогорске (84,1 тыс. кв. м.), Миассе (48,5 тыс. кв. м.), Копейске (29,3 тыс. кв. м);

в Сосновском (222,5 тыс. кв. м.) и Красноармейском (35,7 тыс. кв. м.) районах.

Л. Б.: — Челябинская область традиционно входит в ТОП-15 субъектов Российской Федерации, где ежегодно вводится более 1,5 млн кв м жилья. В текущем году мы планируем сдать 1 млн 760 тыс. кв м жилья. При этом, большая часть — это многоквартирные дома (950 тыс. кв м). Более 720 тыс. кв. м. — индивидуальное жилье.

Очень хорошими темпами в регионе строится индивидуальное жилье. Жители региона очень активно застраивают свои земельные участки.

За 7 месяцев застройщиками введено в эксплуатацию 63 многоквартирных дома. Это почти 284 тыс. кв. м.

О ПОДДЕРЖКЕ И ДОВЕРИИ

— Если сравнивать нынешнюю ситуацию с предыдущим ковидным годом, какой она складывается? Помогла ли строительной отрасли программа льготной ипотеки с господдержкой, введенная в 2020 г. и продленная в нынешнем?

Л. Б.: — Безусловно. Оказание мер государственной поддержки всегда влияет на повышение спроса на жилье. Программа льготной ипотеки, которая была принята Правительством РФ в связи с непростыми условиями строительства жилья в период эпидемии коронавирусной инфекции, показала свою эффективность и социальную направленность. В Челябинской области за счет реализации указанной программы в 2020 г. объем ввода жилья в эксплуатацию увеличился почти на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Мы видим рост количества выданных ипотечных кредитов. Если говорить о том, что ипотечное кредитование в 2020 г. увеличилось на 30,5%, то за первое полугодие 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., мы видим увеличение ипотечного кредитования уже на 50%.

При этом, количество ипотечных кредитов под залог договора долевого участия, на приобретение жилья в новостройках, увеличилось в текущем году на 53% по сравнению с шестью месяцами 2020 г.

Это наглядно показывает рост доверия жителей Челябинской области к долевому строительству.

За время действия программы льготной ипотеки на территории региона кредитными организациями одобрено 16440 из поданных более 22 000 заявок. Выдано уже 8 712 кредитов для покупки жилья на сумму более 17 млрд руб.

С 1 июля 2021 г. программа льготной ипотеки с господдержкой должна была прекратить свое действие. Но ее продлили. Условия программы немного поменялись: теперь льготная ипотека составляет 7% против 6,5% предыдущего года. И в кредит можно будет взять до 3 млн руб.

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ. ДЛЯ СЕБЯ

— Жилье — это не только дом, но и то, что его окружает, создает среду. Я имею ввиду комфортный безопасный двор, уютную благоустроенную улицу, отремонтированный внутриквартальный и дворовой проезд. Третий год в Челябинской области под началом губернатора Алексея Текслера внедряется комплексный подход к освоению пространств, участков. Как сейчас с этим у нас обстоят дела?

Л. А.: — Основной целью региональных проектов, входящих в состав национального проекта, является создание комфортной городской среды и синхронизация с другими национальными проектами. Жители Челябинской области охотно участвуют в реализации задач по созданию комфортной городской среды. Так, в регионе с 2017 г. более 740 объектов — общественных и дворовых пространств — у нас построено.

В 2021 г. у нас идут работы по 247 общественным и дворовым территориям. Из них 128 — парки, скверы, бульвары, набережные. На текущую дату факт выполнения работ на объектах составляет более 84%. Завершили свои объекты девять муниципальных образований региона. Например, Карабашский городской округ. Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский районы, Южноуральск и т.д. Остальные города и районы завершают работы, выполняя поручение губернатора об выполнении поставленных задач до начала отопительного сезона. И чтобы жители могли пользоваться новыми и обновленными общественными пространствами, отремонтированными дворами.

Спасибо огромное жителям Челябинской области за участие в выборе общественных территорий. Так, у нас проходило рейтинговое голосование по объектам программы с 26 апреля по 30 мая на площадке АНО «Диалог», и каждый житель мог участвовать своим голосом. На 2022 г. выбрана 121 общественная территория. До 1 октября в муниципальных образованиях пройдут конкурсные процедуры для выбора подрядных организаций по реализации намеченного.

Южноуральцы охотно участвуют в рейтинговом голосовании, и мы эту практику продолжим впредь.

В рамках федпроекта участвуют малые города и исторические поселения, в рамках Всероссийского конкурса. В Карабаше, например, центром притяжения стала новая городская площадь, благоустроена аллея Ветеранов. В Нязепетровске появится набережная — поможет выигранный грант в 50 млн руб. И в Троицке реализуется проект парка им. Томина — размер гранта составил 90 млн. руб.

26 августа планируется подведение итогов на уровне федерации в части финалистов. Выбраны две территории — прогулочная зона «Ашинский меридиан» и парк «Глухарь» в Трехгорном.

В Челябинске построены пять общественных территорий: например, зеленая зона по ул. С. Юлаева; завершаются работы по строительству пешеходной зоны по ул. Красного Урала. Появится новый сквер «Сигнал»; появятся новое прогулочное пространство у ДК «Строитель и сквер на пересечении ул. 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов.

В Кыштыме более трех лет идет строительство общественного пространства от ул. Садовой до Набережной. Портфель проекта, очень интересный, — «Прошлое — в настоящем и будущем».

Озерский городской округ благоустраивает пешеходную зону по пр. К. Маркса.

Снежинск в течение трех лет благоустраивает свой ПКиО, стоимость проекта — более 130 млн руб.

В Магнитогорске в этом году появилась прибрежная зона Парка у Вечного огня.

КСТАТИ

Прибрежная зона Парка у Вечного огня в Магнитогорске — один из этапов глобальной концепции развития парка. В прибрежной зоне есть места отдыха и прогулок, пункт проката, понтоны, система современных светильников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мне очень нравится, что изменения в Магнитогорске происходят комплексные. Сейчас мы находимся рядом с новой набережной, а я с большим интересом отношусь к новым пешеходным зонам и пространствам. Современная урбанистика требует большого количества рекреационных зон в городе. Именно это мы видим здесь, на берегу Урала в Магнитогорске. Меняется облик города, он становится современным, интересным для жизни. И жителям это нравится, они приходят сюда ежедневно, в том числе с детьми. Это здорово! Будем продолжать работу, максимально помогать Магнитогорску и другим нашим городам, чтобы они менялись в лучшую сторону.

Регион выполняет планы по вводу нового жилья. Фото: gubernator74.ru

СНЕСТИ И ПОСТРОИТЬ

— Еще одно важное направление национального проекта — расселение ветхо-аварийного жилья. В Челябинской области программа идет опережающими темпами. Недавно губернатор побывал в новом доме в микрорайоне Чурилово, где благоустроенное жилье получают переселяемые из ветхо-аварийного фонда. Знаю, что совсем скоро программа завершится, но жилья ветхого меньше не становится — его постоянно признают таковым. Как сейчас складывается ситуация?

Л. Б.: — Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» принят со сроком действия до 2025 г. Он действует с 2019 г., потому есть некоторые итоги.

Федеральным проектом предусмотрено, что будет расселено 73 тыс. кв. м., переселено 4 тыс. человек. За 2019-2021 гг в рамках проекта расселено 65 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселено 4,2 тыс. человек.

Но у нас, кроме этого проекта, реализуется программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам Челябинской области». В рамках этой госпрограммы также есть мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья. На ваш вопрос, касающийся ситуации, когда проект завершится, и все — никто никого переселять не будет — отвечу: нет. Государственная программа реализуется с 2014 г., и дальше, думаю, Правительство Челябинской области будет ее реализовывать — она бессрочная. Есть только срок завершения ее первого этапа — 2025 г.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы идем с опережением планов: есть программа по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья, рассчитанная до 2024 года, но у нас задача — к концу следующего года ее выполнить. Порядка 1 млрд рублей направляется на эти цели из регионального бюджета, больше 1 млрд рублей — из федерального. В этом году по совокупности мы переселим более 3 тысяч 100 человек. Будем эту работу продолжать, потому что ежегодно признается ветхо-аварийным жилье, и мы должны эту программу постоянно обновлять. Для нас этот вопрос один из приоритетов, наравне с проблемами дольщиков.

Златоуст строит новый микрорайон по принципу комплексного развития. Появятся уютные доры, общественное пространство. Фото: gubernator74.ru

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ

— Имеют ли право жители старого дома заявиться на признание его непригодным для проживания? Или это — миссия экспертной комиссии?

Л. Б.: — Вы правы, назвав участников этого мероприятия по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Инициаторами этого процесса могут быть как жители этого дома, так и органы местного самоуправления или органы исполнительной власти, в зависимости от того, в чьей собственности находятся эти помещения.

Сегодня есть такой вид градостроительной деятельности как комплексное развитие территорий (КРТ) жилой застройки. В декабре прошлого года были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, которые предполагают, что можно производить так называемую реновацию жилищного фонда. И в территорию, которая будет подлежать реновации, включены как признанные аварийными дома на дату принятия решения о КРТ, так и не аварийные дома, но с высокой степенью износа; дома, где нерационально проводить капремонт. Включение таких строений в программу КРТ — инициатива самих жителей. После того, как, например, будет опубликован проект комплексного развития территорий, только от желания граждан будет зависеть вопрос включения их в программу.

Есть несколько видом комплексного развития территорий. Например, касающийся нежилой застройки; комплексное развитие незастроенной территории и комплексное развитие по инициативе правообладателя.

КСТАТИ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер о территориях, которые имеют потенциал для участия в программе КРТ:

— У нас масса территорий, где находятся какие-то склады, старые предприятия, заброшенные большей частью. Тоже можно эти территории достаточно быстро и успешно вовлекать в новое жилищное строительство. И не только в Челябинске, у нас практически во всех городах такая ситуация, поэтому надо, конечно, этим пользоваться и делать это максимально эффективно.

Регион готов к реализации проектов КРТ. На уровне области принята необходимая нормативная база, определены основные условия реализации проектов КРТ. То есть муниципалитетам не придется проводить дополнительную работу по разработке и принятию своих нормативных документов — все урегулировано федеральным законодательством и региональными нормативно-правовыми актами.

Л. Б.: — Для того, чтобы реализовать все мной перечисленные виды деятельности по КРТ, приняты все необходимые нормативно-правовые акты — на федеральном и региональном уровне. В текущем году принят закон Челябинской области о комплексном развитии территорий, который предусматривает определенные аспекты деятельности органов местного самоуправления по комплексному развитию территорий жилой и нежилой застройки.

Л.Б.: — Сегодня основная цель комплексного развития территорий — повысить качество жизни людей, он позволяет ускоренными темпами не только строить жилье, но также системно решает проблему сноса так называемого аварийного и ветхого жилья.

На КРТ в Челябинской области заявилось 11 муниципальных образований. Планируется сформировать земельные участки площадью более 822 га. Градостроительный потенциал — 3.6 млн кв. м.

У нас в высокой степени готовности сейчас один проект комплексного развития территории — в Копейске. Уже сегодня администрация приняла решение о КРТ незастроенной территории. Готовятся документы для проведения аукциона по комплексному развитию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер о преимуществах КРТ:

— Этот механизм позволит больше строить жилья, привлечь инвесторов к развитию застроенных территорий, решать проблему ветхо-аварийного фонда, перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные современные микрорайоны, сократив при этом сроки — от принятия решения по развитию территорий до начала строительства. Реализация проектов КРТ станет последовательным шагом к увеличению объемов жилищного строительства. Здесь нам помогают решения, которые принимаются на уровне Президента. Я имею в виду программу льготной ипотеки, она продлена. Мы должны эти возможности использовать. Всех глав муниципалитетов, всех застройщиков, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области призываю более активно работать.

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