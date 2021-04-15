В Челябинской области приняли законопроект о реновации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинскую область ждет масштабная реновация. Сегодня, 15 апреля, депутаты Заксобрания региона на внеочередном собрании приняли в первом и третьем чтениях законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Он позволяет сносить старые кварталы и отстраивать на их месте новые микрорайоны.

— Проект был разработан в соответствии с принятым в конце 2020 года федеральным законом о КРТ, — напомнил заместитель губернатора Сергей Шаль, курирующий вопросы строительства. — В Челябинской области 21,5 тысячи многоквартирных домов общей площадью более 81 миллиона квадратный метров, при этом почти половина из них построена более 50 лет назад. Примерно такая же картина по индивидуальным жилым домам. В программу комплексного развития вошли 25 территорий в Челябинской области общей площадью 636 гектаров, на которых можно будет построить почти три миллиона квадратных метров жилья.

Вице-губернатор уточнил, что 16 из них определены властями Челябинска. Больше всего их в Ленинском районе — шесть, Металлургическом — пять, Курчатовском — два. По одной — в Тракторозаводском, Центральном и Советском районах.

— На этот год в Челябинске запланированы три территории: Овчинникова —Елькина до элеватора, Копейское шоссе — Пирогова — Туркменкская — Обуховская (это поселок ЧКПЗ) и так называемый Каширинский рынок— добавил Сергей Шаль.

Законопроект вызвал бурное обсуждение. Депутат Калининского избирательного округа №12 Дмитрий Ларин обратил внимание вице-губернатора на микрорайон ЧГРЭС.

— Ни один застройщик туда не согласится зайти для возведения жилого микрорайона, — сказал Дмитрий Ларин. — Туда даже не проходит ни одна федеральная или муниципальная программа по благоустройству, чтобы сделать детскую площадку. А детей там живет очень много. Может быть, рассмотреть ЧГРЭС на переселение, и построить в квартале коммерческую недвижимость? Складские комплексы, например.

Сергей Шаль заверил, что такой вариант реновации этой территории возможен. Главное, чтобы у инвестора был интерес зайти на территорию.

Заместитель председателя комитета ЗСО по социальной политике Игорь Егоров выразил мнение, что в предложенной редакции законопроекта не хватает на сегодняшний день положений, защищающих права и дающие гарантии для переселенцев.

Вице-губернатор Сергей Шаль заметил на это, что права людей прописаны в Жилищном кодексе, согласно которому у людей и так есть право на получении равноценного жилья при переселении.

По итогам голосования депутаты приняли законопроект. Против выступили представители двух фракций.

Уполномоченный орган, занимающийся реализацией закона, в настоящее время не определен. Но с большой долей вероятности им будет министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

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