Валерия Шабалина из Челябинска выиграла вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Фото: ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"/vk.com

Валерия Шабалина снова стала лучшей в плавании! Челябинская спортсменка завоевала «золото» в плавании на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 2 минуты 03,71 секунды.

Это уже вторая золотая медаль Валерии. 25 августа спортсменка стала лучшей на 100-метровке баттерфляем.

В полуфинале Валерия на финише опередила сильную британскую спортсменку Джессику Апплгэйт. Результат россиянки стал лучшим среди всех участниц полуфинальных заплывов — 2.09,55. Кстати, в полуфинале соперником челябинской спортсменки была и рекордсменка мира Беттани Ферт - (2.10,58). Отметим, что последняя является еще и рекордсменкой мира — на состязаниях в Глазго в 2016 году она проплыла дистанцию за 2.02,09.

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