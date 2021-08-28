Отдали в спорт, чтобы победить болезнь: Валерия Шабалина выиграла второе «золото» на Паралимпиаде в Токио

Валерия Шабалина выиграла второе "золото" на Паралимпиаде в Токио. Фото ОКР.

Есть еще одна золотая медаль! Валерия Шабалина снова лучшая: двумя днями раньше она выиграла 100-метровую дистанцию баттерфляем, а сегодня стала первой на 200-метровке вольным стилем.

В полуфинале Валерия на финише опередила сильную британскую спортсменку Джессику Апплгэйт. Результат россиянки стал лучшим среди всех участниц полуфинальных заплывов — 2.09,55. Кстати, в полуфинале соперником челябинской спортсменки была и рекордсменка мира Беттани Ферт — (2.10,58). Отметим, что последняя является еще и рекордсменкой мира — на состязаниях в Глазго в 2016 году она проплыла дистанцию за 2.02,09.

После второго "золота" президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму на адрес чемпионки Паралимпийских игр-2020 в Токио Валерии Шабалиной. "Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль», – приводит слова президента страны официальный сайт Кремля.

Директор Челябинского регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов в интервью «Комсомольской правде» -Челябинск рассказал, что Валерия, можно сказать, уникальная спортсменка. Мама, — она сама в прошлом серьезно занималась спортом, привела дочку в адаптивное плавание, когда та училась в начальной школе. До этого Лера два с лишним года занималась гимнастикой. А в бассейн пришли просто в группу здоровья. Но у Леры начало все получаться. Сначала победы на чемпионатах города и области, потом на первенстве и чемпионатах России. Валерия — 39-кратная чемпионка страны, многократная чемпионка мира и Европы. Более того, Шабалина нередко выигрывает заплывы и у здоровых спортсменов (Валерия выступает в категории лиц с интеллектуальными нарушениями). Она плывет по результату Мастера спорта России среди обычных атлетов.

В детстве Лера сильно болела, и это отразилось на ее здоровье. Мама привела дочку в плавание, чтобы через физические нагрузки, через упражнения развивать мозговую активность.

— Мы снова болели за Леру на работе всем коллективом. Сначала смотрели трансляцию полуфинала, потом финал! Море эмоций, буря энергетики. Болели до мурашек! Наверное, наша поддержка передалась ей и на расстоянии, — делится впечатлениями Павел Титов. — А такая «передача энергии» действительно была нужна. Если свое первое «золото» на 100-метровке баттерфляем Валерия выиграла с весомым преимуществом, то на 200 метров вольным стилем битва с британкой Джессикой Апплгэйт шла до последнего. Эта победа получилась еще ярче и желаннее.

Валерии Шабалиной предстоит еще несколько выступлений на Паралимпиаде в Токио: в заплыве на 100 метров брассом и на спине, а также в смешанной эстафете 4 на 100. В спортивной коллекции Валерии 39 золотых медалей чемпионатов страны, 5 побед на чемпионате мира, а также титул рекордсменки мира на различных дистанциях.

Отметим, что на Паралимпийских играх выступают пятеро южноуральских спортсменов в двух видах спорта — плавании и легкой атлетике.

Расписание выступлений челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

28 августа (суббота)

Плавание

15:47 Валерия Шабалина — 4/100 м. вольный стиль, смешанная эстафета (финал)

29 августа (воскресенье)

Плаванье

05:38 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (полуфинал)

Легкая атлетика

15:10 Анна Сапожникова — прыжки в длину (финал)

Плавание

13:28 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (финал)

30 августа (понедельник)

Плавание

05:49 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (полуфинал)

14:18 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (финал)

31 августа (вторник)

Плавание

05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)

Легкая атлетика

05:34 Елена Шах — метании диска (финал)

Плавание

13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)

1 сентября (среда)

Легкая атлетика

16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)

17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)

2 сентября (четверг)

Легкая атлетика

05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)

Плавание

06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)

Легкая атлетика

06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)

Плавание

14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)

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