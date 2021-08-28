«Подарили медали Бразилии»: стало известно, за что дисквалифицировали команду челябинки Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио

«Бронза» могла стать третьей медалью в копилке Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио. Фото: ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"

Стало известно, за что на Паралимпиаде в Токио дисквалифицировали команду пловцов, в которой выступала Валерия Шабалина из Челябинска. Оказалось, что Ольга Потешкина, которая выступала на эстафете третьей, не успела вовремя выйти из воды. Об этом рассказал КП-Челябинск директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов, который успел поговорить с тренером Шабалиной.

— Пока плыла Шабалина, Потешкина должна было выйти из воды. Времени было достаточно — больше минуты. Сложно сказать, почему так получилось. Возможно, тренеры не проработали со спортсменами эту тонкость, — отметил Павел Титов.

Команда и все причастные, конечно, расстроены.

— Четыре тренера, четыре спортсмена и четыре региона не получили бронзу. Получается, мы просто так подарили медали Бразилии. А ведь преимущество составляло несколько секунд, тем более наша Валерия была в команде, — отмечает Павел Титов.

Сейчас главное для спортсменов — собраться с духом для следующих стартов.

Расписание выступлений челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

29 августа (воскресенье)

Плавание

05:38 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (полуфинал)

Легкая атлетика

15:10 Анна Сапожникова — прыжки в длину (финал)

Плавание

13:28 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (финал)

30 августа (понедельник)

Плавание

05:49 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (полуфинал)

14:18 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (финал)

31 августа (вторник)

Плавание

05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)

Легкая атлетика

05:34 Елена Шах — метании диска (финал)

Плавание

13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)

1 сентября (среда)

Легкая атлетика

16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)

17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)

2 сентября (четверг)

Легкая атлетика

05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)

Плавание

06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)

Легкая атлетика

06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)

Плавание

14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)

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