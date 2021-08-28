«Подарили медали Бразилии»: стало известно, за что дисквалифицировали команду челябинки Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио

«Бронза» могла стать третьей медалью в копилке Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио. Фото: ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"
Стало известно, за что на Паралимпиаде в Токио дисквалифицировали команду пловцов, в которой выступала Валерия Шабалина из Челябинска. Оказалось, что Ольга Потешкина, которая выступала на эстафете третьей, не успела вовремя выйти из воды. Об этом рассказал КП-Челябинск директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов, который успел поговорить с тренером Шабалиной.
— Пока плыла Шабалина, Потешкина должна было выйти из воды. Времени было достаточно — больше минуты. Сложно сказать, почему так получилось. Возможно, тренеры не проработали со спортсменами эту тонкость, — отметил Павел Титов.
Команда и все причастные, конечно, расстроены.
— Четыре тренера, четыре спортсмена и четыре региона не получили бронзу. Получается, мы просто так подарили медали Бразилии. А ведь преимущество составляло несколько секунд, тем более наша Валерия была в команде, — отмечает Павел Титов.
Сейчас главное для спортсменов — собраться с духом для следующих стартов.
Расписание выступлений челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
29 августа (воскресенье)
Плавание
05:38 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (полуфинал)
Легкая атлетика
15:10 Анна Сапожникова — прыжки в длину (финал)
Плавание
13:28 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (финал)
30 августа (понедельник)
Плавание
05:49 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (полуфинал)
14:18 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (финал)
31 августа (вторник)
Плавание
05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)
Легкая атлетика
05:34 Елена Шах — метании диска (финал)
Плавание
13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)
1 сентября (среда)
Легкая атлетика
16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)
17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)
2 сентября (четверг)
Легкая атлетика
05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)
Плавание
06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)
Легкая атлетика
06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)
Плавание
14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)
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