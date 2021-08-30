Вместо кварталов-коробок — небольшие жилые комплексы: чем уникален город L-Town

Фото: L-Town

Жилой комплекс «Город L-Town» — уникальный проект жилой застройки не только для Челябинской области, но и для всей России. Город L-Town строится на территории поселка Терема, в престижном северо-западном направлении, в 5 минутах езды от Челябинска. Застройщиком является Группа компаний «ARK Development».

Фото: L-Town

Для строительства города новой формации выбрано место в экологически чистом районе рядом с поселком Кременкуль. Здесь живописное окружение — лес и сразу два водоема, и свежий воздух — удачная роза ветров защищает эти места от промышленных выбросов и челябинского смога.

Фото: L-Town

http://www.kp.ru/share/i/12/12101141/big.jpg

В центре концепции L-Town — человек. Около 300 гектаров превратятся в город-парк для 17 000 жителей, бережно встроенный в существующий ландшафт. Вместо кварталов-коробок — небольшие жилые комплексы, которые создают комфортную среду для добрососедских сообществ и эффективного самоуправления. В каждом кластере появятся локальные точки притяжения — рекреационные зоны с детскими и спортивными площадками, променады, велодорожки, лужайки, скверы и набережные.

Фото: L-Town

Предусмотрено не только жилье, но и социальная инфраструктура, места для работы и отдыха. Уже в первой очереди построен бульвар и городская площадь, в течение двух лет будет сдан первый детский сад (всего их планируется 3), затем — общеобразовательная школа.

Фото: L-Town

Архитектурное решение L-Town очень современно, но опирается на принцип визуального разнообразия, хорошо знакомый по историческим центрам городов Европы. Город в основном будет мало- (до трех этажей) и среднеэтажным (до шести этажей).

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