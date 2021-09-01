Вернуть челябинскому трамваю былую славу: губернатор прокатился в новом вагоне

Губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова первым рейсом нового трамвая проехали по Челябинску. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Десять новых челябинских трамваев вышли в рейс, разъехались по городу. Впервые за 30 лет началось обновление парка городского электрического транспорта. До конца года город получит еще 20 трамваев. Вагоны наши собраны на Усть-Катавском машиностроительном заводе.

Трамваи, каждый стоимостью 35,5 млн руб., — часть масштабной реформы, стартовавшей в Челябинской агломерации.

Десять новых трамваев производства УКВЗ уже в работе. До конца года поступит еще двадцать. Фото: Кирилл САДЫКОВ

СТАРТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДА

Выполняет большой заказ Усть-Катавский вагоностроительный завод. Предприятие всегда было поставщиком трамваев для Челябинской области. Сейчас на УКВЗ строится еще один сборочный цех, чтобы выполнять заказы Москвы, Таганрога и других городов страны. О расширении возможностей выпуска — моделей и объемов — губернатор ранее говорил на встрече с главой ГК «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Решение рождено единое: обновляя общественный транспорт в Челябинске, дополнительно заводу дан импульс развития.

Новые вагоны в трамвайном депо № 1 осмотрел губернатор. В депо компанией «Синара-Транспортные Машины», которая поставляет трамваи в Челябинск, организован цех досборки и планового обслуживания.

— Мы очень ответственно подошли к созданию вагона, — говорит главный конструктор УКВЗ Олег Слепов. — Родился трамвай, за основу которого взята надежная модель, и в новом варианте мы реализовали все требования современного пассажира. Климат-контроль, аппарель для пассажиров на колясках, современные антикоррозийные, пожаростойкие материалы — мы акцентировали внимание на удобстве и безопасности.

Новые трамваи цифровые: начинка бортового оборудования — электронная, он полностью соответствует программно-аппаратному комплексу «Безопасный город». Табло, установленное в салоне, оснащено навигацией: остановки выводятся в режиме реального времени, есть информация о пересадках. Остановки объявляются автоматически, по координатам.

Около каждой двери, снаружи и внутри, есть кнопка адресного открывания. Помогает беречь прохладу в салоне внутри и хранит тепло зимой — если, например, требуется открыть только одну дверь.

В разговоре с сотрудниками "ЧелябГЭТ" Алексей Текслер рассказал о планах вернуть трамваю в нашем городе былую славу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

НА РЕШЕНИЕ БОЛЬШОЙ ЗАДАЧИ — НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В разговоре с сотрудниками «ЧелябГЭТ», вагоновожатыми и кондукторами, губернатор напомнил, что новые трамваи — только часть вопроса. При этом речь идет о замене всего трамвайного парка. Важнейшая составляющая масштабной транспортной реформы — замена всего трамвайного полотна, обновление контактной сети. В течение 2022 — 23 гг., как отметил Алексей Текслер, задачи будут решены.

В планах региональной власти — новая трамвайная ветка по Университетской набережной, почти 5 км пути.

— Мы рассчитываем, что трамвай, как и в те времена, когда я рос, вернет себе славу главного общественного транспорта для Челябинска. Работаем с федеральным правительством по выделению бюджетного кредита, — сказал Алексей Текслер.

Развитие современного города без развития общественного транспорта невозможно. Акцент — на экологический транспорт, особенно актуальный для промышленных мегаполисов. Кроме новых трамваев, а в перспективе — троллейбусов, для Челябинска приобретаются новые автобусы.

Поехали! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, когда глава региона прибыл в Челябинск в 2019 году, тогдашнее руководство города первым делом представило на рассмотрение проект создания платных парковок.

— Я удивился: общественный транспорт в нулевом состоянии, а мы будем делать платные парковки? Сказал: нет, мы сначала займемся общественным транспортом, а потом будем развивать комфортную городскую среду, в том числе пешеходную. Эту задачу мы и решаем, — говорит губернатор.

Вагоновожатая при параде... Фото: Кирилл САДЫКОВ

Перед руководством города поставлена задача по повышению зарплаты сотрудников предприятия. Вместе с обновлением трамвайного парка, повышением качества комфорта и обслуживания, важно довести заработок до уровня среднего по экономике региона.

Губернатор проехал первым рейсом и убедился — комфортно.

... и кондуктор одет торжественно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Модернизация системы общественного транспорта, строительство новых сетей, окончание строительства метро — все это требует больших средств. На помощь придет новый финансовый инструмент — бюджетный инфраструктурный кредит.

— У нас незакредитованный регион, без долговой нагрузки. Инфраструктурные кредиты — льготные, 3 — 3,5% годовых; такие разовые вложения за счет регионального бюджета невозможны. Возврат возможен в течение 15 лет. Нагрузка на региональный бюджет незначительная, но позволяет заниматься обновлением инфраструктуры, а не говорить десятилетиями, как говорили и по метро, и по обновлению транспорта и ничего не менялось.

В новые проекты войдет и трамвайная линия по Университетской набережной с интеграцией в метротрамвай. Плюс дополнительный переезд от вокзала в Ленинский район появится. Никаких дополнительных проблем эти проекты для бюджета создавать не буду — создадут новое качество жизни.

Кроме Челябинской агломерации стартовала программа системного обновления общественного транспорта в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Троицке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Новые трамваи удобные. Есть, правда, нюанс. Комфорт, в том числе, зависит от инфраструктуры — состояния трамвайного полотна, контактной сети. В Челябинске с советских времен никакой серьезной модернизации инфраструктуры не было. Одна из задач, в дополнение к последующему обновлению трамвайного и троллейбусного парков, — полная замена инфраструктуры.

Это большие инвестиции: будем превращать наш электрический транспорт в самый комфортный и доступный, как это всегда в Челябинске было.

Параллельно занимаемся метротрамваем. В дополнение к новым трамваям появятся метроттрамвайные трехсекционные вагоны. Метротрам будет вписан в трамвайную сеть.

Таким образом мы сможем пересадить челябинцев на комфортный общественный транспорт.

Мэр Наталья Котова заплатила за проезд. Фото: Кирилл САДЫКОВ

КСТАТИ

В цехе досборки «ЧелябГЭТ» губернатор пообщался с рабочими УКВЗ, которые откомандированы в Челябинск для наладки новых трамваев. Вагоностроителям глава региона сообщил, что в городе появится физкультурно-оздоровительный комплекс.

— В декабре 2019 года ко мне обратились жители с просьбой построить спортивный комплекс. Я поручил подготовить проектно-сметную документацию. Сейчас проект готов. Мною принято решение о начале строительства объекта, это новый ледовый дворец с трибунами. Рядом с катком будет и лыжероллерная трасса — комплекс спортивных объектов, который позволит создать в Усть-Катаве новое спортивное ядро. Моя принципиальная позиция: вместе с возрождением производства мы подтягиваем социальную сферу. У города есть спортивные традиции, ваш земляк — прославленный хоккеист Олег Знарок, — сказал губернатор.

Круглогодичная ледовая арена и трасса представят собой единый комплекс зимних видов спорта (хоккей, фигурное катание, лыжные гонки). В административном здании разместятся раздевалки для спортсменов и тренеров, помещения для хранения инвентаря, прокат инвентаря.

Стройка начнется в ближайшие месяцы.

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