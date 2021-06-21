"Для метротрамвая построим ограждения, чтобы вагон шел на скорости"

Презентацию проекта достройки челябинского метро с интеграцией его в действующую трамвайную сеть губернатор провел под землей, на строящейся станции "Комсомольская площадь". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гостем радио Комсомольская правда-Челябинск стал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. В эфире он рассказал подробности проекта достройки челябинского метро и интеграцией его в действующую трамвайную сеть.

Гостем эфира радио "Комсомольская правда" стал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Фото: Василий ВОРОНИН

СЖАТЫЕ СРОКИ

— Губернатор Алексей Текслер в мае презентовал проект завершения строительства метро в обновленном виде — с интеграцией уже построенного в действующую трамвайную сеть. Алексей Текслер назвал задачу амбициозной и указал сроки ввода — 2024 год. Сейчас в какой стадии находятся работы?

— Сейчас мы находимся в ежедневных переговорах с потенциальными проектировщиками. Наша главная задача сейчас — выполнить технико-экономическое обоснование (ТЭО). И мы надеемся в этом годы сделать ТЭО и в этом же году разыграть конкурс на проектирование и строительство, чтобы это был контракт жизненного цикла, чтобы в процессе сразу было бы и проектирование, и строительство. Это, по нашему мнению, позволит реализовать проект в очень сжатые сроки — эта задача как раз и поставлена губернатором.

Сейчас звучит критика наших задач и целей. Но я считаю, что любая цель, любая задача должны быть амбициозными, и опыт показывает правоту таких взглядов. Если цель сформулирована верно, то и задача выполнима.

Тоннели метро впишут в наземные трамвайные сети. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

— От чего будем отталкиваться? Учтем ли уже существующие, реализованные, проекты?

— Учтем, но, конечно, но не на все 100%. Но отталкиваться будем от той базы, которая уже есть. У нас выполнена проходка тоннелей; построены станции, пока без отделки, но они укреплены бетоном. Это было главной задачей — завершить задачу достройки нашего наследия 90х, когда сначала строили, потом прекратили. Объект никогда не был брошен: его перестали строить, но поддерживали в эксплуатационном состоянии. Мы прошли сложнейшую развилку в вопросе того, что же делать дальше. Без федерального финансирования достроить метро практически невозможно. И таких практик нет: нет ни одного города на территории Российский Федерации, да и в республиках бывшего Советского Союза, где бы метро строилось на средства бюджета города или субъекта. Так родилась мысль совместить достаточно разветвленную трамвайную сеть Челябинска с теми тоннелями, которые уже выполнены.

Работы впереди много! Фото: www.instagram.com/alexeytexler.official

Нужно будет достроить еще более 7 км сетей, две станции — всего их будет четыре. Трамвай сможет проезжать быстро и без препятствий центральную часть города от Комсомольской площади до участка ул. Красная — Свердловский пр. И от железнодорожного вокзала до ул. Каслинской, где трамвай, выйдя из подземного тоннеля, впишется в единую трамвайную сеть.

Планируется три маршрута метротрамвая:

ул. Чичерина — ул. Л. Чайкиной;

ул. Сталеваров — ТК «Алмаз»;

Медгородок — ЧТЗ.

ЧТОБЫ ВАГОНОВОЖАТЫЙ НЕ БОЯЛСЯ

Маршруты просчитаны в рамках транспортной схемы с точки зрения востребованности. В целом, это будет единая трамвайная сеть. Практика такая есть, и не только в мире, но и в России. Конечно, трамваи должны быть с низким токосъемником, чтобы вагон беспрепятственно мог работать в тоннелях. Но это технически выполнимая задача: мы провели предварительные переговоры с инженерами УКВЗ, они подтвердили готовность исполнить эту задачу. Для ГК «Роскосмос» это не очень сложная техническая задача.

— После достройки метрополитена с интеграцией его в действующую трамвайную сеть последняя увеличится на 17 км. Время, сэкономленное в пути, будет ценным? Мы ведь свяжем разные районы города…

— У нас разные районы и сейчас связаны. Но если смотреть статистику, увидим, что еще в 2000 году городской электротранспорт (трамвай, троллейбус) был в Челябинске в пассажирских перевозках превалирующим видом общественного транспорта. С годами эти позиции были утеряны, и сегодня у нас большинство горожан пользуются маршрутными такси. И, в первую очередь, из-за скорости. Трамваи остаются востребованным видом общественного городского транспорта, но не заполнен в определенные часы.

Наша задача — повысить среднюю скорость трамвая, чтобы это было сопоставимо с движением автомобильного транспорта. Подземная прокладка, безусловно, даст такие возможности.

Плюс, мы планируем повсеместное обособление трамвайных путей: где-то будем поднимать (трамвайные пути), где-то делать бордюрный камень. Просто разметка и просто знаки, конечно, когда-то дадут эффект, но людям свойственно длительное привыкание. Поэтому, безусловно, нужно физическое обособление. Есть уже физически обособленные трамвайные пути. Например, направление в Металлургический район — от Комсомольского проспекта до моста у рынка: трамвай там ходит сам по себе, никому не мешая. Или — пример проспекта Победы, где трамвай ходит по такому же принципу.

Тем не менее, в отдельных местах, возможно, будет и ограждение предусмотрено, чтобы никто не мог выскочить на трамвайные пути, чтобы вагоновожатый смело мог ехать с большой скоростью — до 34 км/ч (сейчас, напомним, средняя скорость трамваев в Челябинске в непиковые часы — около 17 км/ч).

КРЕДИТНОЕ МЕНЮ

— За счет каких источников будем строить?

— Строительство метротрама было анонсировано в рамках новой инициативы президента страны Владимира Владимировича Путина о привлечении инфраструктурных кредитов для развития. Мы активно участвуем в этом процессе по нескольким направлениям:

а. инфраструктурные бюджетные кредиты;

б. инфраструктурные облигации и привлечение финансов под выпущенные облигации;

в. Кредиты по линии ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» за счет средств Фонда национального благосостояния;

Плюс такой механизм, как ускоренное привлечение средств в течение следующих лет.

Мы заявились по четырем направлениям; наш проект прошел предварительный отбор, и губернатор лично докладывал о нем заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллинну.

Мы подали официальные заявки в Минстрой и в Минтранс России, так как министерства обозначены как точки входа в программы и сейчас переходим в плоскость практической реализации.

Кое по каким направлениям нет еще федерльной нормативной базы: например, по бюджетным кредитам. Но она находится в активной стадии разработки, и мы надеемся, что в ближайшее время все нормативно-правовые акты будут приняты.

А по инфраструктурным облигациям, например, вся нормативная база есть, и первый этап нашей заявки уже согласован. Уже в июле мы планируем получить в область средства от инфраструктурных облигаций. Здесь уполномоченным органом назначен ДОМ РФ, мы с ними в тесном контакте работаем два месяца. Поданы официальные заявки, заключен меморандум о сотрудничестве. Наши застройщики обратились в ДОМ РФ, предоставив всю необходимую документацию. Законом Челябинской области мы предусмотрели бюджетную гарантию. Все параметры уже отработаны, и мы планируем уже в июле приступить к реализации.

Соответственно, источник намеченного к реализации известен — кредиты. Это абсолютно нормально: если вы посмотрите статистику, убедитесь, что все развитые города, в том числе, в России имеют тот или иной долг. Ну, невозможно, как говорится, «жить на свои», реализуя масштабные планы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в майском обращении к депутатам Законодательного Собрания):

Мы обновим автобусный парк, троллейбусы и трамваи — вместе с соответствующей инфраструктурой, в том числе рельсовым хозяйством. Задействуем построенные под городом туннели для скоростного метротрамвая. Об этом я уже подробно рассказывал на днях, но сейчас скажу еще несколько слов.

Проект завершения строительства метро, применение метротрамвая, не спустился к нам как подарок из центра. Мы прорабатывали различные варианты технической реализации, обсуждали их стоимость, искали возможности для достройки, ведь содержание ранее построенного — это огромные деньги и вопрос безопасности.

И когда в рамках моей работы в Государственном Совете мы с коллегами из Администрации Президента, федерального правительства приступили к поиску путей для ускорения инфраструктурного развития всей страны, я, конечно, держал вопрос нашего метро, что называется, «в уме».

Я благодарен президенту за то, что он поддержал наши предложения по созданию нового инструмента для финансирования проектов развития — инфраструктурных бюджетных кредитов — и обозначил в послании Челябинскую область в качестве одного из регионов для реализации проектов с их использованием.

Благодаря инфраструктурным облигациям регион построит школы и садики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

САДИКИ, ШКОЛЫ, НОВОСТРОЙКИ

— Для реализации каких проектов в Челябинской области нужны инфраструктурные облигации?

— Инфраструктурные облигации как финансовый механизм, в первую очередь ориентированы на поддержку строительства жилья. Но привлекаются они на инфраструктуру. Чтобы новостройки были комфортными и отвечали всем современным требованиям, должны быть дороги, коммуникации, социальная инфраструктура. К сожалению, был период, когда жилье строилось опережающими темпами, и мы сейчас догоняем решение задачи повышения комфорта уровня жизни в таких микрорайонах как «Парковый», «Академ Риверсайд» — строим школы, детсады. Огромные наши планы по строительству были озвучены губернатором. Например, за три года постоим в регионе 22 школы.

В качестве пилота мы выбрали микрорайоне-новостройки в Сосновском районе. У нас два застройщика планируют получить 5,3 млрд руб. в виде инфраструктурных облигаций и возвести объекты в трех микрорайонах. Так, ЮУ КЖСИ построит школу и детский сад в п. Белый Хутор (п. Западный Сосновского района).

Практически через дорогу компания «Флай Пленинг» возведет в поселках Привилегия и Парковый-Премиум (Парковый-3) школы и детский сады. «Парковый 3» только-только начал строиться.

Итого получится три школы и три детских сада с общим количеством мест 2,7 тыс. в школах и около 800 — в садиках.

Сейчас, напомним, например, в п. Западный есть детсады, но нет ни одной школы. Мы хотим построить две по вышесказанному проекту и еще одну в рамках уже другого проекта. Чтобы люди перестали тратить время на довоз детей в школы и садики в Челябинск.

Школа в «Привилегии» начнет работать уже в этом году, две других школы — в 2022, 2023 гг. Детские сады — все в 2022 г.

В течение 15 лет деньги будут возвращаться в ДОМ.РФ с учетом 3,5% годовых.

Процесс реновации в Челябинской области регулирует закон о комплексном развитии территорий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕНОВАЦИЯ БУДЕТ И В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Законодательным Собранием Челябинской области принят закон о комплексном развитии территорий. Чем этот закон хорош для освоения территорий, которые освобождаются после сноса ветхо-аварийного жилья?

— Аварийное жилье — жилье, признанное таковым с формальной точки зрения. Есть жилье ветхое, но не признанное аварийным. Очень часто это одно и то же жилье, одних лет постройки. Просто в одном месте собственники были активными и получили заключение экспертов о признании дома аварийным. А в другом случае такого не произошло.

Закон о КРТ подразумевает, что застройщик, выигравший по конкурсу право осваивать ту или иную территорию, если там есть аварийное жилье, а также ветхое (аварийное жилье по программе переселения уже расселяется за счет бюджета), получит субсидию на расселение ветхого жилья. Субсидию застройщику выделит ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Если это равное количество жилья, субсидия выдается из расчета 50% от стоимости расселения; если количество ветхого жилья в три раза превышает количество аварийного жилья, тогда субсидия предоставляется в объеме 100%.

Только по Челябинску предварительно отобрано 14 проектов, которые будут реализовываться по закону о КРТ. Всего в Челябинской области выбрано 25 территорий для реновации. В планах строительство 4,2 млн кв. м жилья.

В Челябинске качестве пилотов определены три проекта, и по ним заключение контрактов ожидается в конце 2021 г. Застройщикам-участникам предстоит снести аварийное и ветхое жилье, построить современные дома и объекты социальной инфраструктуры. Впереди — общественные слушания пот проектам.

Пилотам выбраны территории в п. ЧКПЗ (ул. Обуховская — ул. Уральская — ул. Туркменская — Копейское шоссе); участок вдоль ул. Елькина от ул. Овчинникова до элеватора; Каширинский рынок в Калининском районе.

Площадь территории в Ленинском районе — 11,5 тыс. га. Существующая площадь застройки — 12 тыс. кв. м., планируется построить 134 тыс. кв. м. На данной территории шесть домов признаны аварийными, 13 домов — ветхие. По сути же, все они одинаковые. Мы понимаем, что тот застройщик, который выиграет на конкурсе, сможет получить субсидию на расселение. Раньше такого просто не было. Застройщик обязан был за свой счет всех переселять. Ну, и плюс, не было возможности изъятия территории.

Вдоль ул. Елькина построят 320 тыс. кв. м жилья на площади в 10 га.

А закон о КРТ дает полномочия муниципалитету изымать для нужд КРТ объекты со степенью износа от 50% и более — в законе критериев много. И определены четыре зоны: территории жилой застройки, нежилой застройки, вовсе не застроенные и территории, выделяемые под КРТ по инициативе правообладателя. То есть, территории частные. Как, к примеру, Каширинский рынок.

В пилоты, кстати, попали три типа территорий: в Ленинском районе — жилая застройка; вдоль ул. Елькина — нежилая застройка; Каширинский рынок, выдвинутый в качестве частной инициативы. Здесь, кстати, на 25 га построят 300 тыс. кв. м жилья, школу, детсад и ФОК.

В этом году мы надеемся отыграть конкурсы и приступить к реализации. Жилье всегда строится и продается, исходя из возможностей рынка. К примеру, наши все строители Челябинской области могут строить в год жилья больше в 4-5 раз, чем сейчас. В 2020 г. мы ввели чуть менее 1,6 млн. кв. м жилья. В 2021 г. у нас стоит задача вести не менее 1,67 млн кв. м. Стройкомплекс построил бы и 5 млн кв. м, но он не продаст такой объем.

Думаю, оперативнее всего реализуется проект реновации Каширинского рынка — место освоенное, популярное. Территорию в Ленинском районе можно освоить года за три.

Самый сложный с технической точки зрения проект — на участке вдоль ул. Елькина. Там потребуется времени больше.

Жить в новостройках должно быть удобно и комфортно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

В Челябинске начнется реконструкция очистных

В следующем году на Южном Урале начнется реконструкция очистных сооружений. На модернизацию сооружений в Челябинске, а также строительство котельных в Троицке, Аше планируется привлечь 6,3 млрд руб. в виде инфраструктурных кредитов от ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», в который, в свою очередь, средства поступят из Фона национального благосостояния. Срок возврата кредита, который будет оформлен по ставке от 3,5% годовых, — 15 — 30 лет.

Как сообщил Сергей Шаль, важные работы проведут по одному из видов кредитов инфраструктурного меню. Так, очистные в Челябинске будут реконструированы за пять — шесть лет. Стоимость — 6,3 млрд. руб.

Цена вопроса строительства котельных в Троицке и Аше — 700 и 900 млн руб.

Регион уложился в срок: все субъекты должны были подать заявки до 1 июня, и наш регион уложился в срок. Рассмотрение и принятие решений Минстроем ожидается до 15 октября 2021 г.

Важно, что модернизация подразумевает собой внедрение современных технологий по обезвоживанию осадков на очистных. До минимума снизится дурной запах, который время от времени накрывает отдельные районы города. Улучшится экосреда реки Миасс.

Если федеральное министерство вынесет положительное решение, модернизация очистных в Челябинске начнется в следующем году. Администрация города разработала пятиэтапный план. Технологический комплекс очистных позволяет реконструировать отдельно каждую станцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru