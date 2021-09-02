На время салюта традиционно перекрывают дороги, а потом разводят отдыхающих на общественном транспорте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11 сентября в Челябинске пройдет большая часть праздничных мероприятий по случаю 282-летия Челябинска. На этот день запланирован и салют, который начнется в 22:00. В связи с этим, будет составлен специальный график работы общественного транспорта на День города в Челябинске-2021.

Мэр Наталья Котова подписала распоряжение, согласно которому, 11 сентября первые трамваи, троллейбусы и автобусы выйдут на линию с 5:00. Общественный транспорт будет ходить до 2:00 12 сентября.

Традиционно перед праздничным салютом перекрывают движение в центре Челябинска. Обычно это участки на улицах Кирова, Братьев Кашириных, Труда, проспекты Ленина и Свердловский.

Чтобы после праздничного салюта людям не пришлось идти пешком, продлена работа общественного транспорта, который развезет горожан во все концы города.

Более подробный график работы общественного транспорта на День города в Челябинске-2021 появится ближе к праздничным дням, и мы его обязательно опубликуем. Следите за обновлениями!

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