Трехкратная чемпионка Паралимпиады в Токио вернулась в Челябинск: тяжелое золото и домой на лимузине

Валерия Шабалина участвовала в соревнованиях по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинск встретил трехкратную чемпионку Паралимпиады-2020 Валерию Шабалину. Она прилетела вместе со своим тренером Татьяной Новиковой этой ночью.

В аэропорту спортсменку встретила большая группа поддержки — все с цветами и плакатами.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Встречали также участников Игр-2020 в Токио Александра Ширина и Елену Шах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Валерия вышла с медалями — три золотых и одна серебряная. По весу тяжелые, но для спортсменки это тяжесть несопоставима с нагрузками и тренировками, которые ей пришлось выдержать, чтобы стать лучшей.

— Теперь надо готовиться к Паралимпиаде в Париже, — поделилась чемпионка.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Валерии 26 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Токио Валерия Шабалина выиграла стометровку баттерфляем. В плавании вольным стилем на дистанции 200 метров ей тоже не было равных. Третье золото Валерия взяла в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. А на дистанции 100 метров на спине уступила сопернице доли секунды.

Сразу после рождения у Леры было диагностировано несколько диагнозов, после которых, в последствии, она получила третью группу инвалидности. Но это не помешало ей выигрывать даже у здоровых спортсменов. Сейчас Валерия учится в колледже УралГУФК.

КСТАТИ

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Наши спортсмены завоевали 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место у Китая, второе у Великобритании, третье у США.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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