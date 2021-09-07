Надежный материал для эффектного фасада: что выбрать

Этап фасадной отделки дома кажется не существенным до тех пор, пока строительство не подойдет к завершению. Правильно выбранная фасадная отделка не только подчеркнет существующие архитектурные достоинства дома, но и преобразит облик участка, объединив все постройки в едином образе.

Что в первую очередь мы ждем от материала фасадной отделки? Каким должен быть идеальный фасад? Практичным, долговечным, эстетичным и при этом адекватным по стоимости. Можно сказать, что металл лучше других вариантов фасадной облицовки соответствует всем этим требованиям застройщика.

Преимущества металлического фасада

Что касается надежности, то это второе имя стального фасадного материала, потому что:

• металлу не страшна непогода. Такой фасад не деформируется и не разрушается при резких температурных перепадах;

• качественный стальной фасад не боится царапин, ударов и других внешних воздействий, которые возникают в процессе эксплуатации: облокотились на стену, попали футбольным мячом, наехали велосипедом. Стальной фасад не теряет физических свойств даже при повреждении. Конечно, сломать при желании можно все, что угодно. Однако именно металлический фасад обладает наибольшим запасом антивандальных качеств. Кроме того, любые поврежденные участки легко отремонтировать / заменить.

• Цветостойкость металлического фасада промышленного изготовления обеспечивают устойчивые к выцветанию полимерные покрытия. Можно выбрать фасад в металлизированных оттенках, в глубоких насыщенных матовых цветах (в том числе с эффектом «утренней изморози», в расцветках под дерево или камень), либо в классических оттенках из палитры RAL. Качественные полимерные покрытия не теряют свой цвет даже под прямыми лучами солнца. Такой фасад долго будет радовать взгляд насыщенными оттенками.

• Устойчив к ржавчине — несколько защитных слоев, включая оцинковку и полимерное покрытие с лицевой и изнаночной стороны надежно защищают сталь от коррозии.

Как результат — гарантия на металлические фасадные материалы от производителя — например у компании «Металл Профиль» — составляет до 40 лет. Если же соблюдать простые условия монтажа и эксплуатации, срок эксплуатации фасадной облицовки может быть выше. Конечно при условии, что приобретается действительно качественный материал от известного бренда. Учитывая то, что отделку дома обычно планируется делать только один раз, не имеет смысла бездумно экономить, покупая на строительном рынке материал сомнительного качества.

Металлический сайдинг

Наиболее популярным фасадным решением является металлосайдинг. Главное его достоинство — долговечность: материал десятилетия сохраняет качества, а современные полимерные покрытия (которые в первую очередь предназначены для использования на кровлях, где нагрузка намного выше) обеспечивают привлекательный внешний вид фасада на десятилетия.

Не нравится примелькавшийся вид стандартного сайдинга? Декорируйте фасад под дерево. Обшивка фасада, поверхность которой имитирует древесину, пользуется сегодня особой популярностью. Различные формы профилирования (под бревно, клееный брус или корабельную доску) предоставляют широкий выбор вариантов облицовки и позволяют ярко выделить дом из ряда окружающих построек.

Некоторые застройщики отдают предпочтение дереву по причине его натуральности. Однако при эксплуатации деревянный фасад доставляет множество проблем. Чтобы продлить жизнь деревянных конструкций, их пропитывают химией, окрашивают защитными покрытиями, тем самым сводя на нет саму идею природного материала. В таком контексте сайдинг «под дерево» окажется гораздо экологичнее самой древесины.

Металлический фасад с покрытием Ecosteel сложно отличить от природного пиломатериала. Такой фасад смотрится всегда ярко и аккуратно, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. Предлагаемая цветовая гамма включает несколько оттенков, включая сосну, кедр, дуб. Причем сам рисунок не просто копирует цвет, но и в точности воспроизводит все особенности структуры определенной породы дерева.

Такой сайдинг можно также использовать на заборах или в обшивке ворот. Что позволяет выдержать в едином стиле весь архитектурный ансамбль участка.

Металлический сайдинг «клееный брус»

Металлический сайдинг Lбрус имитирует настоящий деревянный брус. Этот металлосайдинг изготавливают из стали толщиной 0,45-0,5 мм, высота профиля 15 мм, полная / полезная ширина 264/240 мм. Вариация LбрусXL отличается большей шириной панелей. Толщина металла все те же 0,45-0,5 мм, высота профиля 14 мм, полная / полезная ширина 360/335 мм. Если изначальный Lбрус бывает только гладким, то LбрусXL имеет больший выбор вариантов поверхности, в том числе с рельефом («накатка» или «волна»), которые существенно увеличивают стойкость облицовки.

Металлический сайдинг «бревно»

Оригинальный профиль Woodstock вполне реалистично имитирует поверхность оцилиндрованного бревна. Такой сайдинг имеет толщину металла 0,45-0,5 мм, высота профиля 28 мм, полная / полезная ширина панели 355/330 мм. Можно также выбрать один из вариантов поверхности — гладкую или рельефную («трапеция», «накатка», «волна»).

Металлический сайдинг классического вида

Один из наиболее популярных вариантов металлосайдинга — «корабельная доска». Это классический профиль, именно так выглядел первый появившийся на рынке сайдинг. Элегантный и строгий, этот металлосайдинг изготавливают не только в варианте «под дерево», но и в оттенках стандартной палитры RAL. В таких цветах он смотрится наиболее эффектно. Сайдинг изготавливают из металла толщиной 0,4-0,45-0,5 мм, высота профиля 14 мм, полная / полезная ширина 260/226 мм.

Нюансы выбора металлосайдинга

Одним из существенных преимуществ выбора металлического сайдинга является изготовление строго «в размер», то есть поставка на объект фасадных элементов требуемого размера — их длина может быть от 0,5 до 6 м с шагом 1 см. Это позволяет без лишних проблем и издержек обшивать поверхности любой конфигурации и площади. Ведь каждая стена индивидуальна — по своим размерам, количеству оконных и дверных проемов, архитектурных элементов.

Приобретая металлосайдинг, вы избавляете себя от большого количества обрезков. А это реальная экономия — ведь приобретая другие фасадные материалы, заказчик вынужден как раз переплачивать на обрезках, использовать которые чаще всего не получится. Именно поэтому формальная цена квадратного метра облицовки ничего не говорит о стоимости фасада в целом. Получается, итоговые затраты на другие виды фасадной облицовки легко могут удваиваться. Единственно верное решение — точный замер фасада и полный просчет комплекта стальной облицовки, такую бесплатную услугу предложат в офисе компании¬ производителя.

Но и это еще не все. При отделке фасада понадобятся стартовая и финишная планки, стыковочные планки, оконные планки, откосы, элементы оформления различных примыканий и углов.

Функции доборных элементов:

• декоративная — красивое обрамление оконных и дверных проемов и углов;

• защитная — предотвращение проникновения влаги и грязи в ключевые узлы фасадной конструкции (углы, примыкания, стыки);

• конструкционная — объединение всех элементов обшивки в монолитное покрытие, благодаря чему детали не дребезжат на ветру.

Такие доборные элементы могут подбираться под цвет основной облицовки, либо быть контрастными, но именно они помогают создать гармоничный образ дома. В любом случае качество изготовления этих элементов определяет вид и долговечность всего фасада не в последнюю очередь. Не стоит экономить и приобретать их «на стороне» — обычно такое ни к чему хорошему не приводит.

Доборы, изготовленные в заводских условиях:

• сделаны из того же материала, что и облицовка фасада;

• выполнены в том же полимерном покрытии и цвете (или в контрастном оттенке);

• обладают идеально ровным резом края или аккуратно завальцованным, отличной геометрией, поэтому прекрасно стыкуются, не вызывая проблем при монтаже.

А еще необходима подконструкция, состоящая из кронштейнов и направляющих профилей, на которую все это великолепие будет крепиться. Полная комплектация и поставка фасадного комплекта одним рейсом позволяют сэкономить время на поиске комплектующих и транспортных расходах.

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