Челябинцам показали, как в следующем году будет выглядеть улица Свободы

За благоустройство прогулочной зоны готовы заплатить 34 млн рублей. Иллюстрация: администрация Советского района

В Челябинске подготовили проектно-сметную документацию для благоустройства пешеходной зоны на улице Свободы. Прогулочной территорией собираются сделать участок между перекрестками с улицами Тимирязева и Плеханова.

Иллюстрация: администрация Советского района

За то, чтобы привести в порядок именно улицу Свободы, проголосовали жители Челябинска (опрос проводили на портале «Активный житель 74»). Теперь горожанам представили визуализацию будущего облика пешеходной зоны. Проект разработали в архитектурном бюро «Мысли».

Иллюстрация: администрация Советского района

— Благоустройство участка будет проведено в 2022 году, — сообщили в администрации Советского района Челябинска.

Улицу Свободы планируют оформить в едином стиле на всем протяжении до Привокзальной площади. Во время благоустройства должны заменить асфальтовое покрытие и уложить плитку, установить новые урны, скамейки и фонари, провести дополнительное озеленение.

Иллюстрация: администрация Советского района

Кто будет выполнять все эти работы, пока не известно. Выбрать подрядчика надеются до 1 октября с помощью аукциона. За благоустройство в администрации готовы заплатить максимум 34,4 млн рублей.

Иллюстрация: администрация Советского района

Среди необычных элементов, которые появятся в прогулочной зоне, если верить опубликованной районной администрацией визуализации, — компактные качели и библиотечный стеллаж, выполненный в виде арки-домика.

Иллюстрация: администрация Советского района

Кроме того на подготовленных проектировщиками иллюстрациях — ряд металлических конструкций, напоминающих лишенные листья деревья, навес из гирлянд над головами гуляющих и скамейки, украшенные глубокомысленными надписями. В качестве примера показано изречение Вольтера о свободе — своеобразный комментарий к названию улицы.

Иллюстрация: администрация Советского района

Напомним, соседний отрезок улицы Свободы (от проспекта Ленина до улицы Тимирязева) пытаются благоустроить в этом году. На одном из участков работы пришлось прекратить. Возле дома №74 обнаружили потенциальный объект культурного наследия — каменную мостовую вековой давности. В региональном комитете охраны объектов культурного наследия сейчас разрабатывают план спасательных и археологических работ на месте возможного исторического памятника.

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