В Челябинске главврач «Коммунарки» Денис Проценко рассказал, почему умирают вакцинированные от коронавируса

Денис Проценко посетил «красную зону» в Челябинске
Фото: Ольга АНТОНОВА
Главный врач столичной «Коммунарки» Денис Проценко во время визита в Челябинск рассказал, почему может умереть вакцинированный от ковида человек. Поводом для разговора стала информация о смерти двух пациентов новой инфекционке в Малой Сосновке.
Проценко сегодня был там, но, как выяснилось, об этом он узнал от журналистов и от комментариев конкретных случаев воздержался.
— Может ли умереть вакцинированный человек? Может. Но умереть от ковида шансы минимальные. Но давайте будем честными друг с другом и прекрасно понимать: ковид, в том числе у вакцинированного, часто приводит к обострению хронических заболеваний, — отметил Денис Проценко, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.
— Я не сторонник обсуждения каких-то фактов, которые не подтверждены моими коллегами. Сегодня мы делали обход, были в красной зоне, у нас был консилиум с двумя тяжелыми пациентами. Но информация, о которой вы говорите, не была озвучена, — добавил он.
О летальных случаях рассказал заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог областного инфекционного центра Антон Юлин. Один из пациентов пошел на вакцинацию из «очага» — болела вся семья. Скорее всего, был заражен и он. Именно поэтому врачи говорят, что приходить на прививку нужно здоровыми.
Второй летальный исход был связан с осложнением хронического сердечно-сосудистого заболевания. В общем-то это подтверждает то, что сказал Денис Проценко.
Главврач «Коммунарки» также подчеркнул, что сейчас главная задача — убедить людей вакцинироваться.
— У нас есть такое мощное оружие против эпидемии как вакцина и стойкое нежелание большинства прививаться. Задача медиков и масс-медиа — убеждать заботиться о своем здоровье.
При этом на вопрос, сколько продлится пандемия Проценко отрезал резко:
— Не провоцируйте меня. Я не Глоба, увольте меня от прогнозов.
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