Главврач столичной «Коммунарки» ответил на вопрос челябинцев об окончании пандемии: «Не провоцируйте меня. Я не Глоба»

Денис Проценко сегодня работает в Челябинске Фото: Ольга АНТОНОВА

В палаты красной зоны областного инфекционного центра в Малой Сосновке Денис Проценко заходил с коллегами и плотно прикрывал дверь: журналистов к кроватям больных не пускали.

— Пациент не давал разрешения на съемку, — отрезал главврач Московской «Коммунарки».

У кровати шел консилиум; врачи из областного инфекционного центра ловили каждое слово гостя. По причине пандемии очные встречи медицинского сообщества отменены, потому ценно обменяться мнениями с такими величинами как Проценко.

Инфекционный центр в Малой Сосновке, построенный в рекордные сроки по решению губернатора Алексея Текслера, Дениса Проценко впечатлил.

— Было ощущение, что я в Москве, в Коммунарке. Молодой коллектив, горящие глаза. Мы обсудили волновавшие коллег темы. Например, в лечении бактериальной инфекции у пациентов, или — использование ковидной плазмы — у Москвы большой опыт, — сказал Проценко.

Главврач столичной «Коммунарки» подчеркнул, что сейчас главная задача — убедить людей вакцинироваться.

— У нас есть такое мощное оружие против эпидемии как вакцина и стойкое нежелание большинства прививаться. Задача медиков и масс-медиа — убеждать заботиться о своем здоровье.

На вопрос, сколько продлится пандемия Проценко отрезал резко:

— Не провоцируйте меня. Я не Глоба, увольте меня от прогнозов.

Сегодня же главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Москвы встретился с губернатором Алексеем Текслером. Обсудили вопросы развития здравоохранения и текущую ситуацию с распространение коронавируса в Челябинской области.

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