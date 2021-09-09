В Минздраве Челябинской области прокомментировали идею главного инфекциониста лечить непривитых от COVID-19 платно

Лечение в «красных зонах» отнимает много сил врачей и денежных средств Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске бурно обсуждают высказывание нового главного внештатного эпидемиолога Челябинской области Елены Кутровой, которая в интервью правительственному медиахолдингу высказала идею лечить за деньги тех, кто не привит от коронавируса.

— Я не политик, но на данный момент я предложила бы нашему руководству лечить бесплатно только привитых, а нет прививки — лечись от короны за деньги. Ты же выбрал это сам! Значит, у тебя есть выбор дальше: жить или умирать. А лечение, нужно сказать, дорогое: чтобы в стационаре поставить на ноги одного человека, нужно 140-600 тыс. рублей, — цитирует Елену Кутрову Первый областной.

Связаться с эпидемиологом, чтобы узнать, почему возникла такая идея и просчитана ли ее эффективность, не удалось.

С точки зрения повышения ответственности идея неплохая. С другой стороны мы и так платим за лечение — из своих налогов. Кроме того, в Конституции РФ прописано право на бесплатную медицинскую помощь.

В Минздраве, комментируя спорную инициативу, отметил, что Елена Кутрова с самого начала пандемии работает в «красной зоне».

— Высказывание доктора, безусловно, эмоционально, но она как никто другой видит пациентов, поступающих в медицинские учреждения, некоторые в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение, и, к огромному сожалению, не всех удается спасти, — сообщили в ведомстве.

Елена Кутрова награждена орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом. Указ подписал Владимир Путин, а вручал награду Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru

Минздрав подчеркивает, что вакцинация — это добровольное решение каждого человека. Но медицинское сообщество поддерживает вакцинацию и постоянно призывает пациентов вакцинироваться.

— Тема с платным лечением пациентов, заболевших COVID-19, не обсуждается, — отрезали в ведомстве.

Что касается названной Еленой Кутровой стоимости лечения в стационаре 140—600 тысяч рублей, в минздраве отметили, что схема лечения каждого пациента индивидуальна и зависит от степени тяжести состояния больного.

— Помимо времени нахождения в стационаре, может подключаться и многократная упреждающая терапия (цена за один укол около 100 тыс. рублей), переливание плазмы или использование аппарата ЭКМО. Таким образом, стоимость лечения пациента с COVID-19 может доходить до 600 тысяч рублей, — добавили в Минздраве.

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Отметим, что эпидемиологи из Челябинска не первый раз выступают с резкими заявлениями. Так, главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько, отвечая на вопрос, почему нельзя делать бесплатные ПЦР-тесты для прилетающих из-за границы заявила:

— А вы считаете, что человек, который едет за границу отдыхать, не в состоянии заплатить за тест? — эмоционально высказалась главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько. — А почему он не должен [платить]? Он должен соблюдать правила. Он едет в свое удовольствие.

Кстати, с тех пор жизнь туристов серьезно облегчили, освободив от тестирования привитых (вот еще один повод вакцинироваться), а непривитым нужен только один тест. Почему же туристы все-таки должны платить объяснили в Роспотребнадзоре.

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