Судя по прогнозам синоптиков, отопление включат еще не скоро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинские квартиры начали остывать: температура в некоторых опускается до +20 градусов. Жители мерзнут, по ночам укрываются несколькими одеялами и надеются, что скоро включат батареи. Когда же отопительный сезон - 2021 начнется в Челябинске?

Отопление в квартирах и социальных объектах включают не по желанию глав районов и городов, а по нормативам. С 2011 года в России действует правило: тепло дают, если 5 дней подряд средняя температура воздуха держится ниже +8 градусов.

По прогнозам метеорологов Яндекс.Погоды, только 30 сентября днем будет +9, а ночью +6, что в среднем дает +7,5 градусов. В остальное же время будет теплее. А вот на Гисметео, наоборот, обещают похолодание в 20-х числах, когда среднесуточная температура воздуха как раз будет ниже +8. В любом случае, отопительный сезон начнется не раньше, чем в конце сентября — если не поменяется погода.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В пяти городах Челябинской области уже включают отопление: в Каслях и Кыштыме батареи в детских садах и школах стали греть еще 7 сентября. В Верхнем Уфалее школы и больницы подключат к теплу с понедельника, 13 сентября. Магнитогорск также принимает заявки от социальных объектов, чтобы включить отопление раньше срока.

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