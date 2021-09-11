Семь любопытных фактов о контрольных прокатах по фигурному катанию в Челябинске: наград не будет, но выступит «Императрица»:

В 2020 году Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние годы Челябинск трижды принимал крупные старты фигуристов — юниорское первенство, чемпионат страны и этап мирового Гран-при среди юниоров. В 2021-ом — 11 и 12 сентября, в Челябинск снова приезжают российские и мировые звезды этого популярного вида спорта.

Что такое контрольные прокаты, для чего они нужны спортсменам и тренерам, цена билетов и какое число болельщиков пустят на арену «Трактор»? «Комсомольская правда» собрала несколько любопытных фактов об открытых контрольных прокатах именитых фигуристов.

1. БЕЗ ОЦЕНОК И НАГРАД

Контрольные прокаты начали практиковать в середине 90-х. Они были либо закрытыми, либо открытыми для зрителей и считались этапом просмотра кандидатов в сборную команду перед новым сезоном. Тренеры и спецы смотрели, кто как готов и исправляли погрешности в исполнении своих новых программ.

С 2014 года — перед Олимпиадой в Сочи, на такие прокаты стали продавать билеты. Хотя тренеры говорят, что и раньше на такие просмотры приходили все желающие, только турниры особо не афишировали. Сейчас это возможность для фигуристов выступить перед зрителями в обстановке максимально приближенной к соревнованиям. Правда, официальные оценки фигуристам выставлять не будут, равно, как и вручать почетные грамоты, медали и кубки. Тренеры и приглашенные арбитры и так будут знать кто, и как выступил.

Фигуристы выступят в одиночном, парном катании и танцах на льду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обычно такие открытые прокаты проходят в Москве, в этом году предсезонный турнир принимает Челябинск. Зрители увидят выступления фигуристов только 11 и 12 сентября. С 8 по 10 сентября спортсмены будут проводить закрытые для болельщиков тренировки. Здесь тренеры и судьи будут корректировать исполнение тех или иных элементов программы. Делается это для того, чтобы не допускать ошибок в исполнении, ведь за каждую помарку арбитры снижают оценки. Это нужно для успешного выступления на предстоящих чемпионатах мира и Европы и мировых этапах Гран-при.

2. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС «ИМПЕРАТРИЦЫ»

Чемпионка мира и Европы «Императрица» (так еще называют фигуристку Елизавету Туктамышеву) полна решимости побороться за путевку на зимнюю Олимпиаду в Пекин-2022. В 2014 и 2018 года Туктамышева не попала в Олимпийскую сборную России. Тогда на Игры в Сочи поехали Аделина Сотникова и Юлия Липницкая (обе завоевали «золото») А билеты в Пхенчхан-2018 получили Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова. Загитова и Медведева заработали с командой «золото» и два «серебра».

Спецы говорят, что для Лизы контрольные прокаты в Челябинске — это едва ли не последний шанс выступить на Олимпиаде. Хотя конкуренция в сборной сейчас еще сильнее. Юные таланты — чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, бронзовая медалистка Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева, — могут потеснить Туктамышеву, и она снова «пролетит» мимо Олимпиады, ведь в Пекин смогут отобраться только три фигуристки.

Правда, шанс попасть в сборную и потом успешно выступить на международных стартах, а значит получить билет в Олимпийскую сборную у Лизы остается. В январе в Таллине пройдет чемпионат Европы, а в конце марта во французском Монпелье — чемпионат мира. Так, что отборочный сезон на Олимпиаду-2022 предстоит боевой и насыщенный. Кстати, в сентябре и октябре российские фигуристы также примут участие в крупных международных турнирах серии Гран-при в Канаде и США.

Елизавета Туктамышева выступит с новой программой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, в одном из интервью Елизавета Туктамышева рассказала, что подготовку к сезону она начала еще в середине мая после отпуска на Мальдивах. Тренировалась Лиза в Кисловодске, французском Куршевеле, в родном Санкт-Петербурге и эстонском Тарту.

В произвольной программе в Челябинске Туктамышева выступит с постановкой Никиты Михайлова на восточную тематику («Аравия» Ханине Эль Алам и «Моя любовь… Музыка» — российского музыканта Артема Узунова). В короткой программе — танго «Обливион» в версии японской певицы Мисии (постановка Илья Авербуха).

Елизавета Туктамышева уже приехала в Челябинск и тренируется во ДС "Юность". На своей страничке в соцсетях Лиза поделилась впечатлениями о Челябинске и разместила свои фотографии. Болельщики продолжают засыпать фигуристку пожеланиями побед и комментариями.

Елизавета Туктамышева поделилась своими фото из Челябинска в соцсетях. Фото соцсети.

3. ЦЕНА НА БИЛЕТЫ И ЧИСЛО ЗРИТЕЛЕЙ

Цена билетов на контрольные прокаты в Челябинске — 1200 рублей (дневные выступления) и 1500 рублей (вечерние выступления). Дети до 6 лет бесплатно. 5400 — на все выступления.

По распоряжению Роспотребнадзора число зрителей на трибунах не будет превышать 1000 человек (так, что можно поторопиться с покупкой билетов, часть из них уже продано). На первые три ряда билеты не продаются. Приобрести билеты можно только в городских зрелищных кассах.

4. КТО ВЫЙДЕТ НА ЛЕД

Состав сборной России по фигурному катанию на контрольных прокатах в Челябинске:

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы: Анжелика Абашкина — Павел Дрозд, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Парное катание: Карина Акопова — Никита Рахманин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

В 2020 году в Челябинск также приезжали все звезды фигурного катания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. ЧЕЛЯБИНЕЦ ВЫСТУПИТ В ПАРНОМ КАТАНИИ

Никита Рахманин родился в Челябинске и начал заниматься фигурным катанием в спортивной школе «Тодес». Он добился хороших результатов на юношеском и юниорском уровне, а потом принял заманчивое приглашение тренеров из Краснодарского края (Сочи). Сейчас он представляет этот регион и выступает в паре с Кариной Акоповой (выступят в вечерней части прокатов). Еще одна уроженка Челябинска и воспитанница «Тодеса» Ирина Ушакова в танцах на льду выступает в паре с Максимом Некрасовым и представляет Московскую область, но Ирина приболела и не сможет приехать на контрольные прокаты в Челябинск.

Отметим, что на чемпионате России в Челябинске Никита Рахманин и Карина Акопова заняли восьмое место, а Ирина Ушакова с Максимом Некрасовым — победители юниорского первенства России.

Фигуристы не против раздать автографы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6. СО ВРЕМЕН СССР

Челябинск уже принимал крупные турниры по фигурному катанию. В 1974 году во ДС «Юность» проходил Кубок СССР, а в январе 1983-го здесь же — чемпионат СССР. В 1993 (первый чемпионат России), в 2016 и 2020 годах столица Южного Урала становилась местом проведения чемпионатов России. В сентябре 2019 года в Челябинске также прошел этап международной серии Гран-при среди юниоров.

Одним из главных инициаторов развития фигурного катания в Челябинске был Павел Ромаровский — чемпион РСФСР в одиночном и парном катании (1949, 1950 годы). Именно он не только создал первые секции фигурного катания в Челябинске, но и стал идеологом проведения в столице Южного Урала Кубка, чемпионатов СССР и России.

В 1974 году в Челябинске прошел Кубок СССР по фигурному катанию. Фото федерации фигурного катания Челябинской области.

7. РАСПИСАНИЕ ДНЕВНЫХ И ВЕЧЕРНИХ ПРОГРАММ

Расписание контрольных прокатов-2021 в Челябинске (время челябинское):

11 сентября

Дневная программа:

14.00. Танцы Ритм-танец

15.25. Мужчины. Короткая программа

Вечерняя программа:

16.45. Пары. Короткая программа

17.50. Женщины. Короткая программа

12 сентября

Дневная программа:

14.00. Танцы. Произвольный танец

15.30. Мужчины. Произвольная программа

Вечерняя программа:

17.05. Пары. Произвольная программа

18.15. Женщины. Произвольная программа

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