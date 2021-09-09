Похудевшая Туктамышева приехала на контрольные прокаты в Челябинск и выложила первые фото

Елизавета Туктамышева выступит в Челябинске на контрольных прокатах. Фото соцсети.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приехала в Челябинск. Она готовится и тренируется накануне контрольных прокатов, а заодно выкладывает фото на своей страничке в Инстаграм. Фото улицы Труда из гостиницы «Малахит», в лифте и из комнаты в номере.

Сама Лиза обозначает свое настроение такими словами, сложив их в диалог:

«Челябинск:

— Я самый суровый город в России!

Елизавета Туктамышева:

— Приветики!

Челябинск:

— Ути бозечки какая прелесть!!!»

Болельщики давно окрестили Лизу «императрицей» фигурного катания и комментируют ее фото.

«На фотках Лизок великолепная! Ждем в предвкушении уже. Лизонька отдыхай и получай удовольствие». «Что-то Лиза опять похудела», — пишет один из поклонников.

Другой ему отвечает: «Это хорошо, прыгать легче».

И еще: «Задай там школоте», «Лиза своим выступлением всех согреет так, с что лед потечет».

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября. Елизавета Туктамышева выступит в короткой и произвольной программах.

Расписание контрольных прокатов в Челябинске.

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