Похудевшая Туктамышева приехала на контрольные прокаты в Челябинск и выложила первые фото

Елизавета Туктамышева выступит в Челябинске на контрольных прокатах. Фото соцсети.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приехала в Челябинск. Она готовится и тренируется накануне контрольных прокатов, а заодно выкладывает фото на своей страничке в Инстаграм. Фото улицы Труда из гостиницы «Малахит», в лифте и из комнаты в номере.
Сама Лиза обозначает свое настроение такими словами, сложив их в диалог:
«Челябинск:
— Я самый суровый город в России!
Елизавета Туктамышева:
— Приветики!
Челябинск:
— Ути бозечки какая прелесть!!!»
Болельщики давно окрестили Лизу «императрицей» фигурного катания и комментируют ее фото.
«На фотках Лизок великолепная! Ждем в предвкушении уже. Лизонька отдыхай и получай удовольствие». «Что-то Лиза опять похудела», — пишет один из поклонников.
Другой ему отвечает: «Это хорошо, прыгать легче».
И еще: «Задай там школоте», «Лиза своим выступлением всех согреет так, с что лед потечет».
Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября. Елизавета Туктамышева выступит в короткой и произвольной программах.
Расписание контрольных прокатов в Челябинске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru