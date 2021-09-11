Новую набережную и Сквер искусств в Челябинск отрыли для посещения. Смотрим, что там построили

Набережную строили почти два года
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Новая набережная за филармонией, которую строили почти два года, официально откроется ровно через неделю, 18 сентября. Работы еще идут, однако горожанам уже разрешили гулять там. Фотограф «Комсомолки» побывал в числе первых побывал на набережной и в Сквере искусств.
Сквер искусств обещали еще к Саммитам ШОС и БРИКС
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Такие деревья точно не засохнут!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фасад старой электростанции пока закрыли баннером
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Теперь можно будет проводить концерты на свежем воздухе
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Омрачает вид только гостиница-долгострой
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Долгострой на Свободе довели до ума только в прошлом году. И он удачно вписался в новую набережную
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ограждения как на набережной за «Мегаполисом». Теперь можно любоваться рекой
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже туалет предусмотрели
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Для малышей сразу две горки
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Есть даже мини-скалодром
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Для детей здесь полно развлечений
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Остается надеяться, что бабье лето все-таки будет
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Все работы должны завершиться через неделю
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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