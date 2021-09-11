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Общество11 сентября 2021 12:14

Новую набережную и Сквер искусств в Челябинск отрыли для посещения. Смотрим, что там построили

Фотограф «Комсомолки» в числе первых прогулялся по новому общественному пространству
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Набережную строили почти два года

Набережную строили почти два года

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новая набережная за филармонией, которую строили почти два года, официально откроется ровно через неделю, 18 сентября. Работы еще идут, однако горожанам уже разрешили гулять там. Фотограф «Комсомолки» побывал в числе первых побывал на набережной и в Сквере искусств.

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