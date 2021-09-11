Новую набережную и Сквер искусств в Челябинск отрыли для посещения. Смотрим, что там построили

Набережную строили почти два года Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новая набережная за филармонией, которую строили почти два года, официально откроется ровно через неделю, 18 сентября. Работы еще идут, однако горожанам уже разрешили гулять там. Фотограф «Комсомолки» побывал в числе первых побывал на набережной и в Сквере искусств.

Сквер искусств обещали еще к Саммитам ШОС и БРИКС Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такие деревья точно не засохнут! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фасад старой электростанции пока закрыли баннером Фото: Кирилл САДЫКОВ

Теперь можно будет проводить концерты на свежем воздухе Фото: Кирилл САДЫКОВ

Омрачает вид только гостиница-долгострой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Долгострой на Свободе довели до ума только в прошлом году. И он удачно вписался в новую набережную Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ограждения как на набережной за «Мегаполисом». Теперь можно любоваться рекой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже туалет предусмотрели Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для малышей сразу две горки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Есть даже мини-скалодром Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для детей здесь полно развлечений Фото: Кирилл САДЫКОВ

Остается надеяться, что бабье лето все-таки будет Фото: Кирилл САДЫКОВ

Все работы должны завершиться через неделю Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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