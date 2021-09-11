Сквер искусств в центре Челябинска откроется 18 сентября

Фото: администрация Челябинска

Торжественное открытие Сквера искусств за Филармонией состоится через неделю, 18 сентября. Сегодня глава города Наталья Котова проинспектировала ход работ.

— По готовой части набережной уже можно гулять, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Новая набережная начинается от моста через реку Миасс и идет до недостроенного конгресс-холла.

Напомним, в этом году сделали новую набережную за «Мегаполисом». Горожане предложили, какие мероприятия можно там проводить. Недавно на Набережной поставили киоски быстрого питания, мы рассказывали, чем можно подкрепиться во время прогулки.

Недавно челябинцев возмутило, что возле конгресс-холла сбрасывают стройматериалы в реку Миасс. Замминистра экологии Виталий Безруков выступил с неожиданным заявлением.

Там временем готовится новый проект конгресс-холла «Крылья», у него будет всего 10 этажей.

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