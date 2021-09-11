В Челябинске контрольные прокаты фигуристов начались с «уличных танцев»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Контрольные старты, где фигуристам не выставляют оценок, начались с танцев на льду (короткая программа). В этом году Международный союз конькобежцев рекомендовал спортсменам совместить элементы блюза и «уличных танцев» (стрит-данса).

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чемпионы мира Никита Кацалапов вместе с Викторией Синициной, взявшие музыкальный стиль фанк, после выступления отметили, что трудно вкатываться в сезон, зато прекрасно, что судьи дали возможность брать любую музыку. Почти все предпочитают современные композиции.

Виктория Синицина, улыбаясь, сказала, что особенность таких прокатов в том, что здесь главное не показать зрителям, что ты ошибся. Правда, судьи на соревнованиях это, конечно, заметят.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро предпочли зажигательный индийский танец. Аннабель Морозова и Андрей Багин — лиричный блюз My Body Is A Cage и хип-хоп...

В вечерней части с короткой программой начали выступать мужчины и пары фигуристов, последними сегодня, 11 сентября, выйдут на лед женщины (короткая программа).

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» подобрала любопытные факты о стартовавших контрольных прокатах в Челябинске.

Расписание контрольный прокатов в Челябинске-2021

11 сентября

15.25. Мужчины. Короткая программа

16.45. Пары. Короткая программа

17.50. Женщины. Короткая программа

12 сентября

Дневная программа:

14.00. Танцы. Произвольный танец

15.30. Мужчины. Произвольная программа

Вечерняя программа:

17.05. Пары. Произвольная программа

18.15. Женщины. Произвольная программа

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