В Челябинске контрольные прокаты фигуристов начались с «уличных танцев»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Контрольные старты, где фигуристам не выставляют оценок, начались с танцев на льду (короткая программа). В этом году Международный союз конькобежцев рекомендовал спортсменам совместить элементы блюза и «уличных танцев» (стрит-данса).
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чемпионы мира Никита Кацалапов вместе с Викторией Синициной, взявшие музыкальный стиль фанк, после выступления отметили, что трудно вкатываться в сезон, зато прекрасно, что судьи дали возможность брать любую музыку. Почти все предпочитают современные композиции.
Виктория Синицина, улыбаясь, сказала, что особенность таких прокатов в том, что здесь главное не показать зрителям, что ты ошибся. Правда, судьи на соревнованиях это, конечно, заметят.
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро предпочли зажигательный индийский танец. Аннабель Морозова и Андрей Багин — лиричный блюз My Body Is A Cage и хип-хоп...
В вечерней части с короткой программой начали выступать мужчины и пары фигуристов, последними сегодня, 11 сентября, выйдут на лед женщины (короткая программа).
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Комсомолка» подобрала любопытные факты о стартовавших контрольных прокатах в Челябинске.
Расписание контрольный прокатов в Челябинске-2021
11 сентября
15.25. Мужчины. Короткая программа
16.45. Пары. Короткая программа
17.50. Женщины. Короткая программа
12 сентября
Дневная программа:
14.00. Танцы. Произвольный танец
15.30. Мужчины. Произвольная программа
Вечерняя программа:
17.05. Пары. Произвольная программа
18.15. Женщины. Произвольная программа
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